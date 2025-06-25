Полковник назвал российские средства против ракеты ВСУ «Нептун»

Полковник Матвийчук: Ракета ВСУ Нептун создавалась для охраны побережья

Ракета «Нептун» — это противокорабельная ракета, которая разрабатывалась для охраны в основном Черноморского побережья, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о российских средствах защиты после этого оружия ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России ракету «Нептун». Она не достигла своей цели и была сбита средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в министерстве.

Эксперт сообщил, что ракеты «Нептун» по своим характеристикам напоминают российские снаряды берегового ракетного комплекса «Бал». Это ракеты с дальностью стрельбы 250-300 километров, осколочно-фугасной частью и командно-лазерной системой управления, добавил он.

«Против них очень хорошо работает наша система С-400 и корабельные средства противовоздушной обороны типа АКАСа. Равная по мощности "Нептуну" в России имеется противокорабельная ракета "Бал"», — рассказал Матвийчук.

Ранее в сводке Минобороны сообщило об установлении контроля над еще одним населенным пунктом Донецкой народной республики. Речь идет о селе Дылеевке. Выбить из него подразделения ВСУ удалось бойцам Южной группировки российских войск.