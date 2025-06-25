Войти
Lenta.ru

Германский беспилотник POLARIS Spaceplanes получит ударные ракеты IRIS-T

160
0
0
Фото: POLARIS Raumflugzeuge
Фото: POLARIS Raumflugzeuge.

European Spaceflight: Германский беспилотник получит ударные ракеты IRIS-T

Летательные аппараты компании POLARIS Spaceplanes получат ударные ракеты класса «воздух-воздух» Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled (IRIS-T). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соответствующее соглашение о партнерстве заключили компании POLARIS Spaceplanes и Diehl Defence. Первая занимается создание беспилотной платформы AURORA предназначенной для испытаний гиперзвуковых полетов и, после добавления одноразовой верхней ступени, выведения спутников на околоземную орбиту, вторая — производит зенитные ракеты IRIS-T.

В ходе Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже (Франция) стороны договорились о разработке совместной системы Airborne Launching and Attack System (AirLAS), предполагающей запуск с беспилотного носителя ракеты IRIS-T. Из рендеров, представленных компаниями, следует, что переносить 2,9-метровую ударную ракету могут переносить 5-метровые прототипы беспилотников MIRA II и MIRA III, испытания которых проводит POLARIS Spaceplanes.

В мае издание сообщило, что носитель гиперзвуковых аппаратов и средство для выведения спутников AURORA, разрабатываемый германской компанией POLARIS Spaceplanes, готовится к проведению своей первой стыковки с воздушным топливозаправщиком.

В феврале European Spaceflight рассказало, что POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"
  • 24.06 22:25
  • 402
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 24.06 10:26
  • 1
Среди пилотов ударивших по Ирану бомбардировщиков была женщина
  • 24.06 08:45
  • 1
Путин высоко оценил работу «Орешника» в боевых условиях
  • 24.06 06:55
  • 9487
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 22:11
  • 0
О войсковой и объектово-зональной ПВО: где грань между ними?
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество