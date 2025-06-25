Германский беспилотник POLARIS Spaceplanes получит ударные ракеты IRIS-T

European Spaceflight: Германский беспилотник получит ударные ракеты IRIS-T

Летательные аппараты компании POLARIS Spaceplanes получат ударные ракеты класса «воздух-воздух» Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled (IRIS-T). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соответствующее соглашение о партнерстве заключили компании POLARIS Spaceplanes и Diehl Defence. Первая занимается создание беспилотной платформы AURORA предназначенной для испытаний гиперзвуковых полетов и, после добавления одноразовой верхней ступени, выведения спутников на околоземную орбиту, вторая — производит зенитные ракеты IRIS-T.

В ходе Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже (Франция) стороны договорились о разработке совместной системы Airborne Launching and Attack System (AirLAS), предполагающей запуск с беспилотного носителя ракеты IRIS-T. Из рендеров, представленных компаниями, следует, что переносить 2,9-метровую ударную ракету могут переносить 5-метровые прототипы беспилотников MIRA II и MIRA III, испытания которых проводит POLARIS Spaceplanes.

В мае издание сообщило, что носитель гиперзвуковых аппаратов и средство для выведения спутников AURORA, разрабатываемый германской компанией POLARIS Spaceplanes, готовится к проведению своей первой стыковки с воздушным топливозаправщиком.

В феврале European Spaceflight рассказало, что POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата.