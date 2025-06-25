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Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

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Фото: VoidWanderer / Wikimedia
Фото: VoidWanderer / Wikimedia.

Военный эксперт Леонков: Основа ракеты ВСУ «Нептун» разработана совместно с РФ

Ракета «Нептун», выпущенная по России Вооруженными силами Украины (ВСУ), создана на основе российской разработки, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Интересные факты о вооружении он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». По данным ведомства, она не достигла своей цели, так как была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Когда между Россией и Украиной было военно-техническое сотрудничество, последняя принимала участие в программе морской ракеты для поражения кораблей типа эсминец Х-35, рассказал эксперт.

«Потом, когда у нас все пошло, как пошло, на Украине остался некий задел по этой ракете, и они анонсировали, что создали свою ракету на основе Х-35, которая летит дальше, может поражать корабли», — поделился Леонков.

По его словам, использование этих ракет на морских рубежах не отмечалось, и Украина стала применять их для поражения наземных целей.

«Как утверждается, эта ракета способна лететь на расстояние свыше 200 километров, и даже 300 они обозначали, то есть это некий аналог оперативно-тактического комплекса, но дело в том, что эта ракета дозвуковая, и, может быть, она и летит на такое расстояние, но средства противовоздушной обороны эту ракету идентифицируют и сбивают», — обозначил собеседник «Ленты.ру».

Доработка этой ракеты без иностранных специалистов и без комплектующих из-за рубежа была бы невозможна, отметил эксперт.

«Та технологическая база, которая была у Украины, была либо полностью израсходована, либо уничтожена, поэтому сейчас им удается собирать единичные экземпляры подобного рода ракет из тех комплектующих, которые доходят до сборки. Говорить о массовом производстве, которым они бравировали где-то в 2022 году, говорить не приходится, то есть это штучное производство и штучное применение в ходе комбинированных атак средств воздушного нападения против наших подразделений, в прифронтовых районах в том числе», — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с премьер-министром Британии Киром Стармером санкции против компаний, создающих баллистическую ракету «Орешник».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-35
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