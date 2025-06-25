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Интерфакс-АВН

Трамп уверен, что Иран никогда не восстановит ядерные объекты

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Спутниковый снимок комплекса Фордо после удара США
Спутниковый снимок комплекса Фордо после удара США.
Источник изображения: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети X.

Ранее Трамп заявлял, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В понедельник Иран запустил ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Натанз - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м.

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Израиль
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Трамп Дональд
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Ядерный щит
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