Мощнейшие удары нанесли российские Вооруженные силы (ВС) по инфраструктуре ВСУ и военным целям Украины. Массированной атаке ударных БПЛА и ракетного вооружения подверглась украинская столица.

Взрывы гремели в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской, Херсонской, Полтавской области. Были атакованы полигоны подготовки личного состава, военные предприятия, уничтожен штаб "Азова"*.

Удары по производству аналогов ракет Taurus в Киеве

Очень жарко было в Киеве: комбинированные атаки из ударных БПЛА и ракет практически каждую ночь бьют по украинской столице. У противника жалуются, что перехватывать русские ударные БПЛА "Герань" в настоящее время очень сложно.

Ракета Taurus KEPD-350 Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Основной проблемой для ВСУ стало совершенствование их тактики применения, которое связано со значительным увеличением высоты полёта — до 2,5 км и последующим стремительным пикированием точно на цель.

В результате в Киеве поразили военное предприятие, изготавливающее компоненты для ракет дальнего действия, осуществляемого при поддержки Германии, которая щедро делиться с ВСУ своими военными разработками.

"ВС России нанесли ракетный удар по предприятиям в Киеве, задействованным в производстве ракет дальнего действия, в том числе в переделке немецких ракет Taurus на украинские лекала", — написали в телеграмм-канале Condottiero.

Украинские пожарные на месте пожара под Киевом Источник изображения: © Фото : ГСЧС Украины

Также в Киеве зафиксированы пожары и в других промышленных и коммерческих районах, были разрушены корпуса экономического университета и политехнического института им. Сикорского, где собирали дроны.

Полигоны смерти на Украине

Уже целый ряд полигонов подготовки украинских военнослужащих были успешно атакованы ВС, что привело к огромным потерям личного состава и военной техники неонацистов.

По сообщениям Минобороны России, Вооруженные силы нанесли точный ракетный удар ОТРК "Искандер" по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области Источник изображения: © Минобороны России

В результате атаки было уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек, был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран".

Также "Искандеры" поразили центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы.

"В результате удара было уничтожено до 100 боевиков, до 14 единиц автомобилей и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства", — сообщило Министерство обороны России.

Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России

Об ударах по тренировочным базам ВСУ рассказал, и координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Киевская область и Киев. Общее количество ударов: пять. Киев, Макаров (удар по тренировочной базе в лесу возле Гавронщины). Переяслав (удар по складам с БК и амуницией, удар по тренировочному лагерю теробороны)", — написал Лебедев.

Удар был нанесен и в районе поселка Десна Черниговской области, знаменитом "шикарным полигоном и тренировочной базой… зафиксирован прилет в направлении базы".

Удар "Искандером" по аэродрому Днепр Источник изображения: © РИА Новости

Запорожье в огне

Лебедев сообщил и о мощной атаке на запорожском направлении, где за сутки 22–23 июня 2025 российские силы нанесли 458 ударов по позициям ВСУ и объектам военной инфраструктуры в 10 населённых пунктах Запорожской области.

"Работа ведётся прицельно: уничтожаются позиции, машины, точки управления и техника. Сочетание беспилотников, артиллерии и авиации позволяет наносить удары по всем уровням противника — от окопов до командных пунктов. Превосходство в воздухе и плотность огня лишают ВСУ возможности маневра", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны России

Точно по "Азову"*

Вооруженные силы РФ нанесли удар по командному пункту террористов батальона "Азов"* в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции Источник изображения: © AP Photo / Yakiv Liashenko

"Наши дроны прилетели в Изюме Харьковской области по командному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из боевиков нацбата "Азов"*, — рассказал Рогов.

По его словам, свыше десяти боевиков ликвидированы и столько же получили ранения различной степени тяжести.

Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Как видим, комбинированные атаки ВС России в последнее время наносят существенный урон ВСУ и предприятиям ВПК на Украине, приближая дату окончания СВО.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.