Флот Тайваня вывел на испытания в море первую подлодку собственной постройки

Первая тайваньская дизель-электрическая подлодка собственной постройки SS-711 "Хай Кун" успешно прошла первый этап ходовых испытаний в море. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Naval Today со ссылкой на пресс-службу верфи CSBC Corporation, отвечающей за постройку субмарины.

Издание напоминает, что на прошлой неделе "Хай Кун" заметили в порту Гаосюна: подлодка передвигалась самостоятельно, без помощи буксиров. А 17 июня субмарина покинула верфь CSBC, пройдя у острова Цицзинь. На палубе находились более десяти военнослужащих или техников, а наверху надстройки – дополнительный экипаж, отмечает Naval News.

ДЭПЛ "Хай Кун", Тайвань CSBC

Подлодка "Хай Кун", Тайвань CSBC

Анонимный военный источник сообщил государственному информационному агентству Тайваня CNA, что ВМС непризнанного островного государства задействовали катера, фрегаты и авиацию для обеспечения безопасности и конфиденциальности испытаний новейшей подлодки.

По данным CSBC, на первом этапе ходовых испытаний в море судостроители и экипаж проверили работу движителей, рулевого управления, а также электрических, воздушных, коммуникационных и навигационных систем субмарины.

По словам представителей верфи, морские испытания разбиты на три этапа: движение в надводном положении, погружение на небольшую глубину и глубоководные погружения. Перед переходом к каждому следующему этапу будут вноситься доработки по результатам пройденного этапа.

Комментируя появившиеся в сети сообщения о возможной деформации корпуса, замеченной во время испытаний субмарины в порту, представители CSBC заявили, что выступ в носовой части по левому борту не является структурным дефектом, а скрывает пассивную систему локации подводной лодки.

Субмарину "Хай Кун" заложили в сентябре 2021 года, спустили на воду в феврале 2024 года. Постройка второй подлодки уже стартовала, а в целом программа модернизации флота Тайваня предполагает поставку восьми таких ДЭПЛ.

Несмотря на прогресс в реализации программы, бюджет закупки следующих подлодок класса "Хай Кун" остается частично замороженным – примерно на 50% – из-за оппозиционных партий с прокитайской ориентацией. Разморозка средств зависит от успешного завершения приемочных испытаний головной субмарины и представления специального отчета в законодательный орган для утверждения.

Хотя морские испытания "Хай Кун" начались позже, чем изначально планировалось, начальник штаба ВМС Тайваня вице-адмирал Чиу Чунь-джун сообщил CNA, что сроки поставки остаются неизменными: подлодку по-прежнему планируют передать флоту в ноябре этого года, как и было прописано в первоначальном контракте.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

Подлодку вооружат американскими тяжелыми 533-мм торпедами Mk48 версии Mod6 Advanced Technology, способными поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".