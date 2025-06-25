В США назвали начало эксплуатации «Орешника» поворотным моментом для России

MWM: начало эксплуатации ракет «Орешник» будет поворотным моментом для России

Начало эксплуатации российского комплекса «Орешник» станет поворотным моментом для возможностей Российской армии. Об этом 24 июня сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для возможностей российских баллистических ракетных сил, которые ранее состояли исключительно из систем малой дальности «Искандер-М» и систем межконтинентальной дальности, таких как «Сармат», — говорится в материале.

По данным издания, инициатива российской стороны по серийному производству баллистической ракеты, а также сочетание дальности, точности и улучшенных пробивных возможностей «Орешника» вызвали обеспокоенность во многих странах Запада.

Так, по оценкам, дальность полета «Орешника» составляет 4 тыс. км, при этом комплекс содержит в себе несколько независимо перенацеливаемых боеголовок с гиперзвуковыми головными частями, которые могут нести как ядерные, так и обычные снаряды.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. Глава государства отмечал, что для страны техническая модернизация армии и флота остается одной из приоритетных задач.