Войти
Известия.ru

В США назвали начало эксплуатации «Орешника» поворотным моментом для России

155
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/AP

MWM: начало эксплуатации ракет «Орешник» будет поворотным моментом для России

Начало эксплуатации российского комплекса «Орешник» станет поворотным моментом для возможностей Российской армии. Об этом 24 июня сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для возможностей российских баллистических ракетных сил, которые ранее состояли исключительно из систем малой дальности «Искандер-М» и систем межконтинентальной дальности, таких как «Сармат», — говорится в материале.

По данным издания, инициатива российской стороны по серийному производству баллистической ракеты, а также сочетание дальности, точности и улучшенных пробивных возможностей «Орешника» вызвали обеспокоенность во многих странах Запада.

Так, по оценкам, дальность полета «Орешника» составляет 4 тыс. км, при этом комплекс содержит в себе несколько независимо перенацеливаемых боеголовок с гиперзвуковыми головными частями, которые могут нести как ядерные, так и обычные снаряды.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях. Глава государства отмечал, что для страны техническая модернизация армии и флота остается одной из приоритетных задач.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Искандер
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"
  • 24.06 22:25
  • 402
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 24.06 10:26
  • 1
Среди пилотов ударивших по Ирану бомбардировщиков была женщина
  • 24.06 08:45
  • 1
Путин высоко оценил работу «Орешника» в боевых условиях
  • 24.06 06:55
  • 9487
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 22:11
  • 0
О войсковой и объектово-зональной ПВО: где грань между ними?
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество