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Интерфакс-АВН

Совбез РФ предложил странам ШОС возобновить отношения с Афганистаном

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Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
Источник изображения: © Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации

Пекин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает странам ШОС разморозить отношения с Афганистаном, возобновить деятельность соответствующей контактной группы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Пора, на наш взгляд, подумать о размораживании отношений ШОС с Афганистаном, начав с возобновления работы соответствующей контактной группы", - сказал Венедиктов во вторник на встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС. По его словам, "государства-члены ШОС должны внести вклад в усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в Афганистане".

"Разумеется, всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой страны должны нести западные страны во главе с США", - заявил замсекретаря СБ РФ.

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