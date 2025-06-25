Беспилотный ПМЭФ и "дронономика": новые контракты, презентации и партнерства

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего с 18 по 21 июня, традиционно было заключено множество контрактов о сотрудничестве во всех сферах. Нынешний год показал, что в стране продолжается беспилотный бум — партнерские соглашения в этой области подписывали разные регионы нашей страны. Они касались не только разработки дронов, но и подготовки инженеров, изготовления комплектующих и внедрения технологий двойного назначения.

"Булат-онлайн"

Компания 3mx в первый день форума презентовала систему "Булат-онлайн" — автоматический комплекс обнаружения БПЛА, который обеспечивал безопасность форума.

"Система предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов. Единый ситуационный центр, оборудованный системой мониторинга, получает данные одновременно от трех видов устройств — детекторов дронов: стационарных, которые размещены в определенных точках, например на зданиях, персональных и автомобильных. Наша платформа мониторинга в ситуационном центре обрабатывает и визуализирует данные о БПЛА, его перемещении и характеристики, а также о перемещении и активности самих детекторов и их носителей", — сообщил ТАСС директор по развитию компании Сергей Шандобыло.

При этом данную систему можно сочетать с другими, например видеофиксации, и получать еще и видео в режиме онлайн. "Устройство поддерживает защищенный протокол EGTS (Era GLONASS Telematics Standard)", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что "Булат-онлайн" может работать в полностью автоматическом режиме. "Система может работать в режиме 24/7 без участия оператора, в условиях спуфинга (постановки помех и подмены данных GPS — прим. ТАСС). Также имеет на борту Wi-Fi-антенну для привязки к публичным точкам доступа Wi-Fi, что позволяет определять местоположение без GPS. Устройства формируют между собой собственную защищенную сеть, поэтому могут выполнять задачи даже в условиях подавления интернета", — добавил Шандобыло.

По его словам, новая система уже была апробирована для обеспечения безопасности ряда мероприятий в ходе празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Все прошло штатно, отзывы положительные. Правоохранительные органы оценили нестандартный подход к детекции дронов, универсальность устройства", — подчеркнул директор по развитию фирмы.

Автоматический комплекс обнаружения БЛА "Булат-онлайн" Источник изображения: © Алексей Гаврелюк/ ТАСС

На следующий день 3mx на полях форума подписала соглашение о стратегическом партнерстве с фондом развития общественных проектов "Инновации и созидание", направленное на обеспечение безопасности воздушного пространства в РФ.

"Мы очень гордимся тем, что у нас появилась возможность принять участие в проекте, который станет следующим шагом после напряженного периода СВО. Потому что безопасность людей — это не только период, когда идут какие-то конфликты, это постоянная забота о людях. Мы надеемся стать достойным партнером компании 3mx для того, чтобы обеспечить [безопасность] регионов России при помощи системы "Булат-онлайн", — сказала председатель правления фонда "Инновации и созидание" Ирина Степеренкова.

"Транспорт будущего" и АО "ГЛОНАСС"

Еще один важный договор, заключенный на ПМЭФ 18 июня, был направлен на развитие единой системы идентификации гражданских беспилотников. Речь идет о стратегическом партнерстве между разработчиком и производителем БАС "Транспорт будущего" и АО "ГЛОНАСС".

"При помощи АО "ГЛОНАСС" мы реализуем систему идентификации и "контрольной кнопки", уже внедряем трекеры в полетные контроллеры дронов "Транспорта будущего", тестируем системы связи, работаем на цифровой платформе коллег. Все вместе это позволит контролировать полет дронов и обеспечить безопасность для пользователей и населения", — отметил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

"Решение протестировано в 12 регионах, его масштабирование откроет новые перспективы для ускорения внедрения беспилотной авиации в интересах экономики России", — отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

В компании добавили, что партнеры нацелены на совместное ускорение перехода к массовому внедрению гражданских БПЛА в российскую экономику, а также на использование цифровых инструментов для снятия действующих региональных запретов на полеты гражданских дронов.

Питер — новые дроны и технопарк

Не обошел стороной тему беспилотников и город — хозяин форума Петербург. Как сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев, его компания ведет разработку нового транспортного БПЛА взлетной массой до 750 кг и носимой полезной нагрузкой до 150 кг.

"В рамках этого сквозного НИОКРа будет разрабатываться не только сам беспилотник, но и комплектующие элементы, которые включают в себя и роботизированную наземную инфраструктуру, которая позволит автоматизировать легкие электрические борты, то есть обеспечить безоператорную эксплуатацию. Основная сфера его применения — это логистика", — пояснил он.

"Корпорация дронов" объявила на ПМЭФ об инвестиционных планах по запуску в Петербурге серийного производства поршневых двигателей для беспилотных авиационных систем (БАС). Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие производственных мощностей, на базе которых будет освоен выпуск новых двигателей.

В 2024 году проект компании по организации серийного производства авиационных поршневых двигателей для БАС получил грант Фонда НТИ в размере 300 млн рублей. До 2030 года компания должна произвести 5 тыс. силовых агрегатов для БПЛА.

Кроме того, компания "Заслон" построит в Московском районе Петербурга новый индустриальный парк, который будет включать в себя научно-производственный центр (НПЦ). Там будут специализироваться на выпуске экспериментальных, опытных, малосерийных и серийных образцов промышленной продукции, в том числе в области радиоэлектроники и микроэлектроники.

Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ межу властями города и представителями компании. "Общий объем инвестиций составит около 12,5 млрд рублей", — отметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Проект направлен на создание высокотехнологичной инфраструктуры, включающей производственные, испытательно-лабораторные здания, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Регионы развивают сферу БАС

Помимо непосредственно производства беспилотников и комплектующих к ним на ПМЭФ был подписан ряд соглашений, направленных на формирование образовательной базы в этой области. Так, 20 июня Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подписал соответствующий договор с группой компаний "Геоскан", специализирующейся на разработке и производстве БАС и их компонентов.

"Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон в двух направлениях: развитии инженерного образования в сфере БАС и создании студенческого конструкторского бюро на базе университета. Площадка СКФУ получит прикладное наполнение: студенты будут работать над актуальными инженерными задачами, участвовать в конкурсах, хакатонах и профильных мероприятиях. Такой подход позволит университету внедрить модель инженерной подготовки в региональном контексте и расширить доступ молодежи к практическим компетенциям в сфере БАС", — сказано в сообщении пресс-службы вуза.

Также СКФУ подписал соглашения с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России" и с Российским студенческим спортивным союзом (РССС).

В свою очередь Пензенская и Калужская области договорилась на полях ПМЭФ о создании межрегионального кластера БАС. Соглашение предполагает сотрудничество двух регионов "в целях эффективной реализации проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций" в сфере беспилотной авиации.

"Подписи под документом <…> поставили губернаторы [Пензенской области] Олег Мельниченко и [Калужской области] Владислав Шапша", — сказано в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Калужская область одна из первых присоединилась к программам производства БАС и их компонентов. Предприятия региона выполняют гражданский госзаказ на производство тяжелых транспортных беспилотников, производят двигатели, бортовые электронные модули управления БАС. В Калужской области локализовано производство беспилотников коптерного типа для мониторинга и доставки.

Кроме того, на стенде Пензенской области на ПМЭФ был представлен специализированный наземный авиатренажер, выполненный в виде макета части кабины самолета Су-З0CM с пилотажными и динамическими характеристиками условного современного самолета-истребителя. Симулятор позволяет отрабатывать действия в экстренных ситуациях с помощью технологии дополненной реальности.

Авиатренажер самолета Су-30CM Источник изображения: © Екатерина Шамарова/ ТАСС

Развивается сфера БАС и в северных регионах страны. Так, на базе НПЦ "Полярный" в Якутии будет создан профильный учебный центр. Как сообщили в пресс-службе правительства республики 19 июня, там будут готовить специалистов и преподавателей в области БПЛА.

Якутия в 2024 году успешно прошла конкурсный отбор Минпромторга России на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологии БАС. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ между правительством Якутии и "Геосканом".

Одним из ключевых направлений станет работа по созданию высокотехнологичного производства на территории ТОР "Якутия" в рамках офсетного контракта. Также планируется формирование сети сертифицированных учебных центров по подготовке кадров в области беспилотной авиации. Ожидается, что они будут оснащены необходимым программным обеспечением для фотограмметрической обработки данных, а также станут площадками для переподготовки педагогов и формирования профильных компетенций у молодежи.

На базе НПЦ "Полярный" также планируется разработать и реализовать концепцию проведения соревнований, аналогичных всероссийскому конкурсу "Кибердром".

"Не менее важным направлением станет создание эксплуатанта БАС на базе технопарка "Якутия", который сможет решать задачи в сферах строительства, транспорта, топливно-энергетического комплекса, сельского и лесного хозяйства. Это даст возможность использовать беспилотные технологии в масштабных инфраструктурных и народно-хозяйственных проектах", — добавили в правительстве.

"Сегодня БАС в Якутии применяются в самых разных сферах: борьба с лесными пожарами, промышленный и экологический мониторинг, топографическая съемка, решение народно-хозяйственных задач. Одно из новых перспективных направлений, предусмотренных соглашением, — это организация и проведение соревнований среди школьников и студентов по управлению БПЛА. Этот шаг позволит популяризировать отрасль и внедрить инновационные технологии в образовательный процесс", — процитировали в пресс-службе председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова. Сотрудничество Якутии с "Геосканом" ведется с 2017 года.

Со своей стороны генеральный директор ГК "Геоскан" Павел Степанов на полях форума отметил, что современные тренды развития БПЛА свидетельствуют о стремлении инженеров интегрировать в них алгоритмы искусственного интеллекта и развивать роевое взаимодействие между ними.

"Это то направление, которое вдохновляет современных инженеров и разработчиков и тех, кто в дальнейшем будет эти технологии применять", — заявил он на панельной дискуссии "Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности".

В тренде — оптоволокно

Следствием крайней востребованности в зоне СВО FPV-дронов на оптоволокне стала необходимость создания в России новых предприятий, специализирующихся на их изготовлении. На ПМЭФ было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, направленного на сборку БПЛА и намотку оптоволоконных катушек, а также производство нити по ГОСТ из модакрила и арамида, в Боровичах Новгородской области.

Документ подписали врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор ООО "Герон" Владимир Христюк. "Реализация этого проекта в нашем регионе особенно актуальна, учитывая действующий экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем", — отметил Дронов, чьи слова привела пресс-служба областного правительства.

Компания "Герон" приобрела производственную площадку в Боровичах в ноябре 2024 года и уже провела значительную работу по подготовке помещений и территории к эксплуатации. В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 230 млн рублей. Реализация проекта намечена на 2026 год.

"Условия для резидентов ТОР "Боровичи" наиболее привлекательны в Северо-Западном регионе, а близость к Санкт-Петербургу и Москве позволяет успешно развивать компанию и регион в целом. Передовые технологии, предлагаемые нашей компанией, в том числе не имеющий аналогов в мире стратосферный беспилотник "Хищник", позволяют выполнить задачи, поставленные президентом России в части развития новых вооружений и беспилотных авиационных систем в целом", — заявил Христюк.

ООО "Герон" подало заявку на получение статуса резидента ТОР "Боровичи" с проектом по производству нити из модакрила и арамида. Компания также планирует экспортировать БПЛА для кадастровых работ компаниям из Алжира и Эфиопии.

Активно развивается сфера БАС и в Новосибирской области. Как сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Травников, они оценивают создание профильного НПЦ в более чем 10 млрд рублей.

Новосибирская область позиционирует себя одним из ключевых центров компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в стране. Это объясняется высокой концентрацией в регионе производственных и технологических комплексов федерального и международного значения, научно-исследовательских центров, инновационной инфраструктуры.

Ранее в областном Минпромторге сообщили, что финансирование развития БАС в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей до 2030 года. Большая часть средств — внебюджетные.

"Разработана концепция [центра], подобраны участники и партнеры, площадки, заявка сформирована и направлена в Минпромторг РФ. Он (проект — прим. ТАСС) разбит по этапам, и если говорить об объеме инвестиций, как бюджетных, так и нет, это более 10 млрд рублей. Но первый этап для начала строительства — это бюджетный грант в сумме 1 млрд рублей", — сказал глава региона.

Травников также сообщил, что для создания центра рассматриваются разные площадки. В их числе Бердский аэродром, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина и Технопарк новосибирского Академгородка.

По предварительным данным, центр будет специализироваться на создании тяжелых беспилотников массой свыше 500 кг, композитных материалов, разработке алгоритмов искусственного интеллекта, подготовке к сертификации БАС и проведению испытаний, подготовке кадров.

Первый в азиатской части РФ научно-производственный центр беспилотников открыли в феврале 2025 года в Томске по нацпроекту. В центре планируют запустить производство семи моделей БПЛА.

Нас ждет "дронономика"

Стремительное развитие отрасли БПЛА и способность дронов решать проблемы, возникающие в сфере логистики, может вывести эту тему в число главных на одном из следующих ПМЭФ. Такое мнение на полях форума выразил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Мой прогноз — нас ждет главная тема одного из следующих ПМЭФ в виде термина вроде "дронономика". Это неизбежное будущее, потому что дроны — это не только власть, это вырвавшийся на свободу искусственный интеллект. Пока мы общаемся с ИИ через стекло смартфона, но на самом деле дроны — это ИИ, который может вам влететь в форточку. И, собственно говоря, часто влетает — пока в немирных целях. А нам нужно сделать так, чтобы он умел это делать в более мирных сценариях", — отметил Песков.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что БПЛА обладают потенциалом решения "подавляющего числа проблем, в том числе логистических".

"Построить дороги к каждому маленькому городу в России невозможно, это запредельно дорого. <…> Все нормативные проблемы [для развития отрасли], я уверен, мы решим. Конечно, ускорение нам придали события, которые сейчас происходят в мире. У нас темп изменения в отрасли [БПЛА] носит настолько невероятный характер, что небо поменялось с точки зрения технологий за последние три года в десять раз больше, чем земля и вода. По отдельным направлениям десять поколений уже сменилось", — добавил он.

Татьяна Самойлова