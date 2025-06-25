НАПЛ класса "Орка" ВМС Нидерландов будут оснащены ПКР NSM

ЦАМТО, 24 июня. Правительство Нидерландов приняло решение оснастить новые НАПЛ класса "Орка" противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg Defense and Aerospace.

Таким образом, Нидерланды окончательно отказались от первоначального плана по интеграции крылатых ракет "Томагавк" производства американской Raytheon (ныне RTX Corporation) на подводные лодки.

Напомним, что отказ от планов по оснащению как имеющихся НАПЛ "Валрус", так и строящихся французской Naval Group НАПЛ класса "Орка" КР "Томагавк", был обусловлен высокой стоимостью проекта. О принятии данного решения в прошлом месяце стало известно из документа Министерства обороны Нидерландов Defense Project Vision.

Тогда же стало известно, что голландское Минобороны приступило к оценке различных альтернативных вариантов приобретения дальнобойной ракетной системы для НАПЛ "Орка", которые, как ожидается, поступят на вооружение в середине 2030-х годов.

По мнению западных изданий, ближайшей возможной альтернативой для голландских подводных лодок являлся вариант крылатой ракеты MdCN европейской MBDA, которая разрабатывается для оснащения французских субмарин "Барракуда". Тем не менее, голландские ВМС приняли решение приобрести ракеты NSM норвежской Kongsberg.

Как известно, ВМС Испании также рассматривали КР "Томагавк" для оснащения фрегатов F100 и подводных лодок S80. Однако в конечном итоге проект также провалился.

Справочно

Как уже сообщал ЦАМТО, о планах ВМС Нидерландов приобрести КР "Томагавк" надводного и подводного базирования производства американской RTX стало известно в 2023 году.

Минобороны Нидерландов в апреле 2023 года направило соответствующий запрос о техническом содействии в США. Согласно программе Maritime Strike Acquisition, на первом этапе планировалась закупка КР "Томагавк" для оснащения четырех фрегатов УРО LCF и двух из четырех подводных лодок класса "Валрус".

Государственный секретарь по вопросам обороны Кристоф ван дер Маат подробно изложил план по созданию морского ударного потенциала в письме от 3 апреля 2023 года, направленном в палату представителей Нидерландов. В так называемом письме "А" (документе, в котором излагается анализ требований), Минобороны Нидерландов определило, что наиболее приемлемым вариантом по закупке данного типа вооружения является соглашение по КР "Томагавк", подписанное с американским правительством в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Ударные возможности ВМС Нидерландов на данный момент ограничены дальностью действия противокорабельных ракет "Гарпун", которая составляет около 75 морских миль. В письме говорилось, что в связи с оперативной потребностью в оружии с дальностью действия не менее 1000 км, был инициирован проект по закупке ракет дальнего радиуса действия.

Подтверждение выбранной концепции планировалось получить после боевых пусков с борта фрегата УРО класса De Zeven Provincien (были проведены 11 марта 2025 года). В случае подтверждения концепции, интеграция КР "Томагавк" на фрегаты De Zeven Provincien, Tromp, De Ruyter и Evertsen будет проходить во время их технического обслуживания, запланированного на период 2025-2029 гг. Что касается подводных лодок, то первый испытательный пуск зависел от даты интеграции ракет (на тот момент предполагался 2029 год). В дальнейшем, в течение 2030-х гг., КР "Томагавк" планировалось оснастить еще четыре фрегата и четыре подводные лодки.

В документе Кристофа ван дер Маата также упоминалось, что Министерство обороны Нидерландов изучало альтернативы КР "Томагавк", а именно французскую Missile de Croisiere Naval (MdCN) и англо-французскую Future Cruise/Anti Ship Weapon (FC- ASW). Согласно проведенному анализу, Минобороны Нидерландов пришло к выводу, что дальность действия обеих систем вооружения недостаточна. Также неясно, можно ли адаптировать MdCN для пусковой установки фрегатов LCF, а ракета FC-ASW все еще находится в стадии разработки и о ней мало информации. Тем не менее, Минобороны отметило, что "продолжит следить за разработками в рамках программы FC-ASW".

Относительно оснащения КР "Томагавк" фрегатов УРО на данный момент очевидно, что после проведенных в марте успешных испытаний проект реализуется согласно намеченному плану. В апреле Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам до 163 ракет "Томагавк" Блок.5 AUR и до 12 "Томагавк" Блок.4 AUR на сумму около 2,19 млрд. долл.