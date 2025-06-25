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ТАСС

"Купол Донбасса" еженедельно нейтрализует около 600 БПЛА ВСУ в небе над ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин.
Источник изображения: © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Глава республики Денис Пушилин также отметил, что пока преждевременно разворачивать в Горловке большие ремонты, так как в полной мере это небезопасно

ДОНЕЦК, 24 июня. /ТАСС/. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" еженедельно нейтрализует 500-600 беспилотников противника в ДНР, несмотря на то, что атаки становятся более изощренными, сообщил глава республики Денис Пушилин на прямой линии.

Во время эфира жительница Горловки спросила о возможности ремонта дорог и развития общественного транспорта на фоне того, что над городом развернут "Купол Донбасса", благодаря чему "обстрелов стало значительно меньше".

"Купол Донбасса", действительно, мы благодарны, что эта система у нас появилась, что она работает и что с Управлением ФСБ по ДНР удалось ее внедрить. Мы с коллегами делаем все возможное, чтобы она расширялась, чтобы она имела больше возможностей. <...> "Купол Донбасса" нейтрализует работу беспилотников еженедельно порядка 500-600 штук, причем [противник] работает все более изощренно и по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре", - сказал Пушилин.

Он добавил, что пока преждевременно разворачивать в Горловке большие ремонты, так как в полной мере это небезопасно. "Мы по Горловке заходим с ремонтов по многоквартирке, по закрытию тепловых контуров, но это пока ограниченные возможности, где мы можем туда заходить. Я очень рассчитываю, что совсем скоро Горловка у нас станет городом хороших новостей", - заключил руководитель региона.

Система "Купол Донбасса" создана в ДНР при участии УФСБ России по региону. В прошлом году с ее помощью было предотвращено 25 тыс. атак вражеских беспилотников. С отдалением фронта от Донецка основной целью ВСУ стала Горловка, где атакам подвергаются, в том числе, гражданские автомобили, пассажирский транспорт, социальные и жилые объекты. 

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Страны
Россия
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БПЛА
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