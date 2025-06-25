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ТАСС

Рютте: Россия за 2-3 недели адаптируется к военным новшествам на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Markus Schreiber

По словам генсека НАТО, это заставляет альянс пересматривать все свои базовые военные концепции

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Россия "за 2-3 недели" адаптируется и перенимает все военные новшества, которые применяются на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге. Он вновь призвал активно готовиться к противостоянию с РФ.

"Россия за 2-3 недели перенимает все, что применяют против нее украинцы. Такова скорость цикла обучения, - сказал Рютте. - Это заставляет нас в НАТО пересматривать все свои базовые военные концепции, которые были у НАТО 3,5 года назад".

"НАТО перенимает все уроки войны", - заверил Рютте. По его словам, альянс "на ежедневной основе учится всему", что делается на Украине.

Последние месяцы Рютте много хвалит Россию, ее армию и военно-промышленный комплекс. Практически в каждом выступлении он повторяет фразу, что Россия за 3 месяца производит столько же снарядов, сколько все страны НАТО за год. Наблюдатели усматривают в этом стремление напугать западных политиков надвигающимся конфликтом с Россией и заставить их согласиться с планами НАТО увеличить военные расходы. 

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NATO
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