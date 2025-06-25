Лавров: для Украины "вымаливают" перемирие без дополнительных условий

Глава МИД РФ подчеркнул, что от этого Владимир Зеленский категорически отказывался пару лет назад

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Запад сейчас вымаливает для Украины перемирие без дополнительных условий, от чего Владимир Зеленский категорически отказывался пару лет назад. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. Кричали просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился, и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине. А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя" - сказал министр, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"То есть фиаско западной стратегии, да и тактики, очевидно, но Европа по-прежнему старается", - добавил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, в отличие от Запада, подходы России к урегулированию на Украине никогда не менялись. "Президент [РФ Владимир Путин] в очередной раз подробно подтвердил их, они никогда не менялись, подтвердил их во время дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Кстати, в отличие от нас, подходы западных так называемых лидеров постоянно видоизменяются и отражают, в общем-то, провал всех их первоначальных замыслов", - подчеркнул он.

Примаковские чтения проводятся ежегодно с 2015 года в память о российском государственном деятеле, дипломате Евгении Примакове. На форуме обсуждаются сценарии развития международных отношений, вызовы в сфере международной безопасности, а также новые модели взаимодействия субъектов мировой политики. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.