Эксперт Коротченко: ОПК способен удовлетворить потребности РВСН в "Орешнике"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" добавил, что в соответствии с принятым президентами России и Белоруссии решением, указанные комплексы будут также базироваться на территории Республики Беларусь

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованные в сегменте боевого твердотопливного ракетостроения, благодаря эффективному взаимодействию могут на 100% удовлетворить потребность ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ в ракетных комплексах "Орешник". Об этом ТАСС сказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Учитывая компетентность и эффективность существующей кооперации предприятий ОПК, задействованных в выпуске ракетных комплексов "Орешник", мы вправе сделать вывод, что задания, содержащиеся в соответствующем разделе государственного оборонного заказа, будут выполнены со стопроцентной гарантией. Таким образом, промышленность полностью способна удовлетворить текущие и перспективные потребности РВСН в ракетных комплексах данного типа", - сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о запуске серийного производства ракетных комплексов "Орешник".

Коротченко добавил, что в соответствии с принятым президентами России и Белоруссии решением, указанные комплексы будут также базироваться на территории Республики Беларусь, о чем достигнуты соответствующие договоренности, которые будут реализованы в самое ближайшее время. По словам аналитика, "Орешники" начнут поступать в РВСН в те сроки и с теми темпами, которые определены соответствующим разделом государственного оборонного заказа.

Эксперт назвал ракетный комплекс "Орешник" "шедевром российских твердотопливных технологий в области боевого ракетостроения". Он отметил, что его важным достоинством является его базирование на многоосном колесном шасси высокой проходимости, что позволяет осуществить развертывание в любом позиционном районе, значительным образом снижая возможность его обнаружения различными средствами технической и спутниковой разведки потенциального противника за счет маневрирования в позиционном районе и использования комплекса средств маскировки. Еще одним преимуществом является короткий активный участок - где ракетные комплексы наиболее уязвимы - с момента старта до выхода на баллистическую траекторию.

Аналитик отдельно отметил дальность пуска "Орешника". Базируясь в позиционных районах на территории Российской Федерации, комплекс способен поразить любую цель на территории абсолютно любой европейской страны - члена НАТО. Это означает, что часть тех носителей из состава стратегических ядерных сил, которые ранее были нацелены на соответствующие страны НАТО в Европе, теперь могут быть перенацелены на другие потенциальные средства и объекты поражения, что дает ряд существенных преимуществ России в плане ядерного сдерживания. А в случае обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы "Орешник" могут быть развернуты в позиционных районах в восточной части Российской Федерации для парирования как текущих, так и перспективных угроз безопасности.