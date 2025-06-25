Войти
ТАСС

Эксперт Коротченко: ОПК способен удовлетворить потребности РВСН в "Орешнике"

145
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Главный редактор журнала "Национальная оборона" добавил, что в соответствии с принятым президентами России и Белоруссии решением, указанные комплексы будут также базироваться на территории Республики Беларусь

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованные в сегменте боевого твердотопливного ракетостроения, благодаря эффективному взаимодействию могут на 100% удовлетворить потребность ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ в ракетных комплексах "Орешник". Об этом ТАСС сказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Учитывая компетентность и эффективность существующей кооперации предприятий ОПК, задействованных в выпуске ракетных комплексов "Орешник", мы вправе сделать вывод, что задания, содержащиеся в соответствующем разделе государственного оборонного заказа, будут выполнены со стопроцентной гарантией. Таким образом, промышленность полностью способна удовлетворить текущие и перспективные потребности РВСН в ракетных комплексах данного типа", - сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о запуске серийного производства ракетных комплексов "Орешник".

Коротченко добавил, что в соответствии с принятым президентами России и Белоруссии решением, указанные комплексы будут также базироваться на территории Республики Беларусь, о чем достигнуты соответствующие договоренности, которые будут реализованы в самое ближайшее время. По словам аналитика, "Орешники" начнут поступать в РВСН в те сроки и с теми темпами, которые определены соответствующим разделом государственного оборонного заказа.

Эксперт назвал ракетный комплекс "Орешник" "шедевром российских твердотопливных технологий в области боевого ракетостроения". Он отметил, что его важным достоинством является его базирование на многоосном колесном шасси высокой проходимости, что позволяет осуществить развертывание в любом позиционном районе, значительным образом снижая возможность его обнаружения различными средствами технической и спутниковой разведки потенциального противника за счет маневрирования в позиционном районе и использования комплекса средств маскировки. Еще одним преимуществом является короткий активный участок - где ракетные комплексы наиболее уязвимы - с момента старта до выхода на баллистическую траекторию.

Аналитик отдельно отметил дальность пуска "Орешника". Базируясь в позиционных районах на территории Российской Федерации, комплекс способен поразить любую цель на территории абсолютно любой европейской страны - члена НАТО. Это означает, что часть тех носителей из состава стратегических ядерных сил, которые ранее были нацелены на соответствующие страны НАТО в Европе, теперь могут быть перенацелены на другие потенциальные средства и объекты поражения, что дает ряд существенных преимуществ России в плане ядерного сдерживания. А в случае обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы "Орешник" могут быть развернуты в позиционных районах в восточной части Российской Федерации для парирования как текущих, так и перспективных угроз безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"
  • 24.06 22:25
  • 402
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 24.06 10:26
  • 1
Среди пилотов ударивших по Ирану бомбардировщиков была женщина
  • 24.06 08:45
  • 1
Путин высоко оценил работу «Орешника» в боевых условиях
  • 24.06 06:55
  • 9487
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 22:11
  • 0
О войсковой и объектово-зональной ПВО: где грань между ними?
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество