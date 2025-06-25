Опасаются «русских подлодок»: Франция усиливает подводную разведку с помощью беспилотных глайдеров

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Французский флот получит новейшие подводные аппараты SEAEXPLORER 1000-M, оснащенные интеллектуальной системой акустического мониторинга AURIS. Местная компания-разработчик Alseamar уже получила заявку от ВМС Франции на пять таких аппаратов, пишет портал Naval Today.

В материале говорится, что вышеупомянутая технология позволяет в реальном времени обрабатывать данные о подводной обстановке, используя алгоритмы искусственного интеллекта. При этом передаваемая информация тщательно шифруется, что исключает риск перехвата.

Согласно данным от разработчика, дрон может похвастать дальностью работы в 1700 км и автономностью в 110 дней. При этом он может вести разведку с глубины до 1000 метров.

Многоцелевые глайдеры способны работать в группе, формируя разветвленную сеть наблюдения. Это значительно повышает эффективность слежения за подводной обстановкой и качество данных, поступающих в командные центры ВМС Франции.

Как заявляют разработчики, внедрение SEAEXPLORER 1000-M усилит возможности флота в обнаружении подводных объектов, включая субмарины и диверсионные средства. Вероятно, на фоне откровенно враждебных выпадов Эммануэля Макрона в адрес Москвы, во Франции «опасаются российских подлодок».

Авторы статьи подчёркивают, что контракт на поставку стал первым в истории этой модели, представленной на выставке EURONAVAL 2024. В то же время компанией-разработчиком уже ведутся переговоры о возможных экспортных поставках, что свидетельствует о растущем интересе к подобным системам.

Напоследок в статье говорится, что параллельно Франция развивает и другие направления беспилотных технологий. Ранее было подписано соглашение с Airbus о будущих поставках в ВМС надводных морских дронов.