Компания Kongsberg намерена совместно с Украиной разрабатывать ЗУР и необитаемые катера

Испытательный пуск доработанной зенитной управляемой ракеты средней дальности Raytheon AMRAAM-ER из пусковой установки зенитного ракетного комплекса Raytheon Kongsberg NASAMS на полигоне Андойя в Норвегии, февраль 2024 года.

ЦАМТО, 24 июня. Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace 22 июня объявила о подписании соглашения с двумя украинскими промышленными партнерами о совместной разработке ЗУР для систем ПВО и необитаемых надводных катеров.

Сделанное заявление совпало с открытием нового постоянного офиса Kongsberg в Киеве. На церемонии присутствовали министр обороны Норвегии Торе О.Сандвик и Украины Рустем Умеров.

Как сообщается, в ходе визита в столицу Украины президент Kongsberg Эйрик Ли подписал меморандум о взаимопонимании с неназванным украинским партнером о разработке и производстве ЗУР для поражения различных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

По заявлению президента Kongsberg Defence and Aerospace, в настоящее время существует острая необходимость в производстве в больших объемах дешевых и эффективных зенитных управляемых ракет для борьбы с БЛА. Вместе с украинским партнером и при поддержке норвежских властей компания намерена разработать, производить и поставлять указанную ракету в больших количествах. Боеприпас также может быть интегрирована с ЗРК NASAMS.

Как заявил министр обороны Норвегии Торе О.Сандвик, комплексы NASAMS уже были поставлены ВС Украины и в настоящее время применяются для защиты важных объектов. Норвежское правительство профинансирует разработку ЗУР, которые будут дешевле в производстве и смогут применяться совместно с системой NASAMS на Украине.

Отдельно Kongsberg подписала меморандум о взаимопонимании с другим украинским производителем о разработке необитаемых надводных катеров или необитаемых катеров, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями разработки Kongsberg.

По словам Эйрика Ли, необитаемые катера играют важную роль в оказании помощи Украине и нейтрализации российского флота в Черном море. При поддержке партнеров компания готова предоставить морские беспилотные системы следующего поколения.

Норвегия также принимает участие в финансировании разработки других необитаемых морских систем.