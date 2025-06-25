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ТАСС

Зеленский боится сокращения помощи Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Без западной военной помощи Украине "будет сложно", отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский опасается, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от Украины и приведет к сокращению помощи Киеву, в частности со стороны США.

"Это большая проблема. Политический фокус смещается, это абсолютно понятно. И это значит, что помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться. Очень не хотелось бы этого. Но мы это чувствуем", - сказал он в интервью телеканалу Sky News. По его словам, без западной военной помощи Украине "будет сложно".

При этом Зеленский назвал "очень сложными" отношения Киева и Тегерана и поддержал удары по Ирану.

Ранее Зеленский уже жаловался, что бесплатная военная помощь Украине со стороны Запада сокращается, Киеву приходится покупать все больше оружия за свои деньги. 16 июня он также признался, что боится прекращения американской военной помощи. Зеленский рассчитывал обсудить с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 закупку Украиной нового пакета вооружений. Однако Трамп досрочно покинул саммит Группы семи, встреча не состоялась. Теперь Зеленский надеется встретиться с Трампом на саммите НАТО в Гааге. 

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