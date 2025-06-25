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Военное обозрение

В сети появились кадры «охоты» украинского вертолёта на БПЛА «Герань»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона старается задействовать все имеющиеся средства, чтобы как-то противодействовать все более масштабным российским атакам с применением беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» (именуемых на Украине «Шахедами»).

Помимо различных наземных средств ПВО в «охоте» за нашими беспилотниками участвуют и украинские вертолёты. Кадры одной из таких «погонь» были опубликованы в сети.

На кадрах, сделанных из кабины вертолёта Ми-24, видно, как он преследует российскую «Герань», и слышно, что по ней открывают огонь, очевидно, из десантного отсека с применением автомата. Однако наш беспилотник как ни в чем не бывало продолжает лететь.

Источник изображения: topwar.ru

Здесь напрашивается вопрос, на который, вероятно, сможет ответить только экипаж украинского вертолёта – почему Ми-24 не использовал для уничтожения БПЛА свое штатное, более серьезное оружие – 30-мм пушку ГШ-30-2К или пулемет ЯкБ-12,7? Возможно, не было боеприпасов или вооружение было неисправно.

Как бы там ни было, ВСУшники с вертолёта сняли красивое видео, а российский дрон спокойно полетел дальше – выполнять боевую задачу.

Воздушные силы ВСУ сегодня заявили, что этой ночью страну атаковало около ста «Гераней» и дронов других типов, из которых якобы почти 80 удалось сбить. Наверное, это произошло так же как и с беспилотником на видео.

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Страны
Украина
Продукция
ГШ-30
Ми-24
Проекты
БПЛА
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