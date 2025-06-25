Зеленский и Стармер договорились о совместном производстве беспилотников

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер у резиденции посла Великобритании в Париже. 27 марта 2025 года.

ЦАМТО, 24 июня. В.Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании К.Стармером развитие оборонного сотрудничества и договорился с ним о совместном производстве беспилотников.

"Была содержательная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером... Мы говорили о развитии оборонного сотрудничества. Сотрудничество в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве беспилотников-перехватчиков и БЛА дальнего радиуса действия. И есть хороший результат сегодняшней встречи – дополнительное решение о совместном производстве", – цитирует "РИА Новости" В.Зеленского.

Во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) В.Зеленский отметил, что речь идет о совместном производстве беспилотников дальнего действия.