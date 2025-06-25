Финляндия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 143 млн. евро

ЦАМТО, 24 июня. Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на сумму 143 млн. евро, сообщило Министерство обороны Финляндии.

"Финляндия направит 29-й пакет военной помощи Украине… По оценкам, стоимость замещения вооружений, включенных в поставку, обойдется Финляндии примерно в 143 млн. евро", – цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

Содержание, сроки и способ доставки данного пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности.

Как уточняет Минобороны, решение по этому вопросу готовится для принятия правительством и президентом республики. По данным ведомства, в новый пакет впервые войдут поставки финской оборонной промышленности, заказанные в рамках программы финского Минобороны.

В феврале 2025 года Минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 млн. евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.