Великобритания увеличит расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

ЦАМТО, 24 июня. Великобритания увеличит расходы на национальную оборону до 5% ВВП к 2035 году, говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра королевства Кира Стармера.

Пресс-релиз опубликован накануне саммита НАТО в Гааге, на котором будет рассматриваться предложение увеличить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП к 2032 году.

"Сегодня на саммите НАТО... премьер-министр примет историческое обязательство поднять расходы на национальную безопасность до 5% ВВП... Ожидается, что разделение 3,5% (основная оборона) и 1,5% (устойчивость и безопасность) к 2035 году будет согласовано на саммите НАТО", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

По оценкам НАТО, к 2027 году Великобритания должна достичь уровня расходов на оборону в размере 4,1% ВВП, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что заявление сделано в рамках новой стратегии национальной безопасности Великобритании, подразумевающей увеличение инвестиций в оборону.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.