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ТАСС

Эксперт Ходаренок допустил наличие "Орешника" в каждой общевойсковой армии

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Михаил Ходаренок
Михаил Ходаренок.
Источник изображения: Михаил Ходаренок

По словам специалиста, вполне возможно, что комплексы будут поступать в оперативное и стратегическое звено

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Процесс серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" и оснащение им Вооруженных сил РФ может занять несколько лет, в перспективе ракетные бригады "Орешника" могут быть созданы в каждой общевойсковой армии. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Полагаю, вполне возможно, что комплексы "Орешник" будут поступать в оперативное и стратегическое звено. То есть для оснащения общевойсковых танковых армий и фронтового звена - группировок оперативно-стратегического назначения. Это только мое мнение, но вполне вероятно, что в каждой общевойсковой или танковой армии будет по ракетной бригаде "Орешника". <…> Запуск процесса серийного производства "Орешника" и оснащение комплексом в необходимых масштабах Вооруженных сил РФ займет несколько лет", - сказал Ходаренок.

Владимир Путин в понедельник заявил о начале развертывания серийного производства "Орешника", "который очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях".

21 ноября 2024 года Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш". 

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