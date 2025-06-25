Литва намерена приобрести самолеты KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 24 июня. В рамках 55-го Парижского авиасалона в Ле-Бурже компания Embraer объявила о принятом МНО Литвы решении выбрать C-390 "Миллениум" в качестве военно-транспортного самолета для ВС страны.

Объявленное решение открывает путь к реализации процедуры приобретения C-390 в соответствии с национальным законодательством. Поставка самолетов должна существенно повысить боеготовность ВС Литвы и унификацию парка вооружений со странами НАТО.

Как заявила заместитель министра национальной обороны Литвы Лорета Маскалевене, при подготовке к покупке были изучены предложенные тремя компаниями самолеты ВТА. По результатам оценки было признано, что C-390 является наиболее подходящей платформой для удовлетворения потребностей ВС Литвы. Они дополнят состоящие в настоящее время на вооружении ВС Литвы C-27J "Спартан". В числе других критериев выбора поставщика названы сжатые сроки поставки, готовность производителя сотрудничать с компаниями и научными учреждениями в Литве.

Таким образом, бразильская компания Embraer была выбрана для дальнейших переговоров. Литовская сторона рассчитывает заключить контракт на поставку в ближайшие месяцы.

Как предполагается, всего будут приобретены три самолета под обозначением C-390. Они будут выполнены в транспортной конфигурации и не будут подготовлены для выполнения дозаправки в воздухе.

Выбрав KC-390 "Миллениум" для закупки Литва присоединилась к ранее закупившим данный самолет европейским странам, включая Португалию, Венгрию, Нидерланды, Австрию, Чехию, Швецию и Словакию. Это позволит извлечь выгоду за счет совместной эксплуатации самолетов.

Самолеты C-390 предназначены для перевозки и десантирования войск и грузов, тушения пожаров и реагирования на другие стихийные бедствия, снабжения, проведения поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи.

KC-390, оснащенный заправочным оборудованием, обеспечивает как дозаправку самолетов в воздухе, так и прием топлива от другого KC-390.