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РИА Новости

Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ

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Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

"Барс-Сармат" изучает технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ

БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 июн - РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод".

"В ЦСН "Барс-Сармат" успешно функционирует лаборатория сверхвысоких частот и лаборатория РЭБ, которые занимаются разработками в области радиоэлектронной борьбы, проектированием антенн, доработкой существующих систем и производством собственных средств", - сказал "Препод".

Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы.

"Регулярно нашими специалистами производится разбор, сравнение и использование в качестве стенда практически всех типов вражеских беспилотников. Речь идет о перенастройке частот - использование БПЛА противника на других частотах. Анализ существующих систем показал (использование ВСУ) стандартного подхода к этому. Мы сейчас имеем несколько разработок - средств РЭБ, которые успешно себя показали в области повышения помехового воздействия на БПЛА противника - практически в два-два с половиной раза", - пояснил "Препод".

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