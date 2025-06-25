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ТАСС

Эксперт Ходаренок: серийное производство "Орешника" резко усилит возможности ВС РФ

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Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник".

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Решение о запуске серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" позволит резко усилить оперативные и боевые возможности Вооруженных сил РФ. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник сообщил о начале серийного производства комплекса. "Принятие верховным главнокомандующим решения о серийном производстве "Орешника" и, как я полагаю, даже крупномасштабного серийного производства комплекса позволит резко усилить оперативные и боевые возможности Вооруженных сил РФ. Учитывая дальность стрельбы "Орешника" и его уникальные возможности это самым серьезным образом скажется на военной мощи нашей страны. Поэтому решение президента РФ, безусловно, отвечает всем реалиям сложившейся обстановки", - заявил Ходаренок.

Эксперт добавил, что ирано-израильский конфликт и СВО показали, что оперативно-тактические баллистические ракеты даже в обычном снаряжении являются достаточно грозным оружием "и создать надежную противоракетную оборону против оперативно-тактических ракетных комплексов достаточно затруднительно". "У ВСУ практически нет зенитных ракетных систем и комплексов, которые бы были способны перехватывать, например, ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Таким потенциалом обладает только американский Patriot, который стоит на оснащении ВСУ. Но и то перехватить эту ракету получается далеко не всегда. Аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" вообще с трудом перехватываются", - сказал Ходаренок.

Специалист также подчеркнул, что "Орешник" обладает уникальными тактическими характеристиками. "Судя по открытым данным, этот комплекс стоит на голову выше всех возможных оперативно-тактических ракетных комплексов, исходя из своих уникальных возможностей по поражению объектов противника", - отметил Ходаренок.

21 ноября 2024 года Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш". 

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