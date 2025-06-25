Что ждет НАТО, если США от нее отступятся? (Financial Times, Великобритания)

FT Европа накануне саммита НАТО пытается получить от США ответ о выводе войск

Американские военные с самого начала были основой, на которой стояла НАТО, пишет FT. Текущая смена приоритетов Вашингтона – плохая новость для альянса, поскольку в случае вывода войск США из Европы бремя по обеспечению безопасности ляжет на сам ЕС. И далеко не факт, что Брюссель с ним справится.

Генри Фой

Бен Холл (Ben Hall), Лейла Аббуд (Leila Abboud), Анн-Сильвен Шассани (Anne-Sylvaine Chassany), Лаура Питель (Laura Pitel)

В преддверии саммита НАТО на этой неделе европейские столицы пытаются добиться от Вашингтона прямого ответа: планируют ли США выводить войска и оружие из Европы или нет?

В течение восьми десятилетий мощь американских военных была хребтом европейской обороны, а обещание Белого дома защитить всех союзников по НАТО на континенте служило непреложной гарантией безопасности.

До субботней бомбардировки Ирана планировалось, что президент Дональд Трамп прибудет на саммит в Гаагу. Он уже назвал свои условия: каждый союзник должен тратить на оборону 5% ВВП. Это обязательство касается и самих США.

Основное внимание на двухдневной встрече 32 национальных лидеров альянса, которая начнется во вторник, будет уделено выполнению этого требования, убеждению Трампа в надежности НАТО и предотвращению дальнейших разногласий с переменчивым лидером США. Когда же он, наконец, отбудет домой, раздастся всеобщий вздох облегчения.

Однако европейские лидеры настроены более оптимистично, чем четыре месяца назад, когда Трамп отчитал президента Украины Владимира Зеленского у себя в Овальном кабинете, после чего прекратил помощь Киеву, чем поверг многих в ужас.

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул встречу в Белом доме в начале месяца, заявив, что “ничуть не сомневается” в верности США альянсу. Для начала страны НАТО под мудрым наставлением генсека Марка Рютте предварительно согласились на пятипроцентную планку — хотя Испания утверждает, что в последнюю минуту все же выпросила себе отвод.

Решение Трампа предпринять военные действия против Ирана, несмотря на неприязнь к новым зарубежным вмешательствам, от которой отталкивалась вся его избирательная кампания, — последний признак того, что его внешняя политика может оказаться гибче, чем могло показаться в первые дни его второго срока. Кроме того, события в других странах могут влиять на решения в Белом доме.

Но даже если давний скепсис Трампа в вопросе НАТО удастся унять, и он не повторит свой фортель на саммите 2018 года, когда пригрозил вывести США из альянса, главный вопрос лишь откладывается на потом: что, если американские военные все же покинут континент — и чем Европа сможет их заменить?

“Меня беспокоит, что дискуссии о присутствии США в Европе пройдут уже после саммита, хотя саммит должен как бы закрепить военные обязательства. Поэтому европейцы не представляют себе, на что они подписываются, — говорит бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран. — Администрация США пока ничего не исключала”.

Трамп, как и Джо Байден до него, четко дал понять, что США переориентируются в военном отношении на Азию и что оружие, личный состав и технические возможности в Европе предстоит перераспределить. Новое вмешательство в Иран может ускорить этот процесс.

Как выразился министр обороны США Пит Хегсет на своей первой встрече с коллегами из НАТО в Брюсселе в феврале, “суровые стратегические реалии не позволяют США сосредоточиться исключительно на безопасности Европы”.

Он добавил, что для сохранения альянса потребуется, чтобы наши европейские союзники “вышли на арену и взяли на себя ответственность за безопасность континента”. Хегсет распорядился, чтобы Пентагон разработал новую стратегию национальной обороны с упором на укрепление внутренней обороны и сдерживание Китая, которая будет представлена этим летом.

По словам осведомленных источников, американские чиновники до сих пор не предоставили своим европейским союзникам официального плана готовящихся мер и не назвали конкретных сроков. Вашингтон намерен сперва разработать собственную стратегию этим летом, а затем уже вносить коррективы в расстановку сил.

Европейские лидеры отдают себе отчет в том, что без этой “дорожной карты” они подписываются на повышенные траты и масштабные закупки собственного оружия, не имея четкого представления о том, чтó понадобится в первую очередь для замены американских военных ресурсов.

Европейские столицы также остро осознают влияние Трампа в других областях — взять, хотя бы, его угрозу ввести 50-процентные пошлины на товары из ЕС, если Брюссель не заключит с ним торговое соглашение — и боятся, что он смешает эти два вопроса воедино. Многих также ранила затаенная угроза вице-президента Джей Ди Вэнса, высказанная на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале: если европейские правительства не “поправеют” и не перейдут на позиции, родственные “Великой Америке”, то США "ничего не смогут для вас сделать" в плане безопасности”.

Помимо новых планов расходов, лидерам НАТО также предстоит одобрить новые боевые планы и военные обязательства. Эти планы готовятся с 2022 года и предполагают 30-процентный рост европейских сил на защиту континента. Но они исходят из того, что военное присутствие США в Европе останется неизменным, а это, как признал один французский военный чиновник, вызывает большие вопросы.

“США планы одобрили, но вдруг они вернутся через несколько месяцев или год и скажут, что решили все же перекроить присутствие в Европе, так что вам, ребята, придется тянуть лямку самим, — сказал чиновник. — На данный момент это попросту неизвестно, и ничего спланировать невозможно”.

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Вскоре после победы на выборах Трамп потребовал, чтобы все союзники по НАТО довели расходы на оборону до 5 процентов ВВП, пригрозив в частном порядке, что в противном случае лишатся дальнейшей защиты США.

После инаугурации предложение приобрело официальный характер. Трамп призвал к “выравниванию” военных расходов между США и остальными, хотя его администрация неоднократно клялась, что Вашингтон будет придерживаться взятых обязательств перед союзниками по НАТО.

В результате все лидеры НАТО подпишут разработанное Рютте с благословения Трампа обязательство довести расходы до отметки в 5% к 2035 году. Из них 3,5% пойдут на прямые военные возможности, а 1,5% — на смежные области, включая кибербезопасность и инфраструктуру.

“Эти цели перечисляют, куда союзникам предстоит вкладываться в ближайшие годы. От противовоздушной обороны и истребителей до танков, беспилотников, логистики и, конечно, личного состава, — сказал Рютте на прошлой неделе. — Базовые расходы на оборону в размере 3,5% стали краеугольным камнем военного планирования НАТО”.

На первый взгляд, бюджетное “вымогательство” Трампа и его стремление к “уравниловке” хорошо сочетаются с призывами некоторых европейских лидеров во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном к “стратегической автономии” континента.

Но укрепление так называемой “европейской опоры” в составе альянса сопряжено с дьявольски сложными вопросами из-за самого масштаба зависимости от США и ключевой роли, которую Америка играет не только в поддержке и снабжении армий альянса, но и в координации и командовании ими.

“Никакой “европейской опоры” не существует в принципе. Это пустая, ничего не значащая фраза, — говорит профессор международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масала. — В военном отношении НАТО — это сплоченная командная структура. Вроде колеса, в котором европейские силы — как спицы. А США — это ступица, которая связывает их воедино и придает колесу вращение. Кто их заменит в этой роли?”.

Не найдя должной замены на роль, которую США выполняли десятилетиями, добавляет Масала, “НАТО переходит от современного альянса с объединенной структурой военного командования к своего рода классическому альянсу со взаимными военными обязательствами”.

Благодаря голлистским корням Франция давно завязала с НАТО особые отношения. С одной стороны, она — один из основателей и ключевых членов альянса, а с другой — ревностно блюдет свою военную независимость. Она создала собственное ядерное оружие, чтобы не полагаться на США, и поэтому не участвует в соглашении о его совместном использовании. Франция также поддерживает отечественных оружейников вместо того, чтобы покупать продукцию американского производства.

Еще недавно маргинальная (и даже в некотором смысле провокационно антиамериканская) установка Макрона на военный суверенитет понемногу становится общепринятой. Смена подхода продиктована российской спецоперацией на Украине, постоянными угрозами восточным членам НАТО из уст Москвы (а где примеры таких "угроз"? – Прим. ИноСМИ), а также сомнениями Трампа в целесообразности трансатлантического альянса как такового.

Брюссель тоже высказал свои доводы, дабы обосновать необходимость увеличения расходов на оборону среди государств-членов. “В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальные нужды вместе взятые. Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии, — предупредила вице-председатель Европейской комиссии Кая Каллас в ходе дискуссии перед саммитом НАТО. Угрозу трансатлантическому единству и безопасности она назвала “всеобщей проблемой”.

Однако, в отличие от других европейских союзников, Франция не считает возможное сокращение американских сил вопросом жизни и смерти и считает, что регион может перестать полагаться на США уже в ближайшее десятилетие.

Но задача предстоит титаническая.

За вычетом некоторых британских и французских возможностей, европейские военные практически полностью опираются на США в вопросе так называемого стратегического обеспечения. Сбор информации, наблюдение и разведка; тяжелые транспортные самолеты для переброски оружия в кратчайшие сроки; космические средства и управление войсками — всем этим давно занимаются США, а замена потребует огромных затрат и времени. Чиновники и аналитики предполагают, что основную часть этих возможностей предстоит разрабатывать, финансировать и приобретать совместно.

Гран, бывший чиновник НАТО, а ныне сотрудник Европейского совета по международным отношениям, считают, что европейские столицы смогут компенсировать сокращения войск США “даже в относительно сжатые сроки”.

“Но если рассматривать ключевые стратегические средства, даже без учета ядерного сдерживания, то там требования окажутся намного выше, а временные рамки составят как минимум несколько лет — возможно, в пределах десятилетия. В этой области отсутствие согласованного и скоординированного плана ее пагубнее, чем односторонний вывод нескольких тысяч солдат”, — добавил эксперт.

В других областях с высокой зависимостью от США, в частности, противовоздушная и противоракетная оборона и ударные вооружения большой дальности, многие столицы призвали ЕС оказать финансовую поддержку и скоординировать поиск европейских альтернатив. Недавно созданный Брюсселем кредитный механизм может использоваться для совместных закупок оружия.

“Мы не создаем армию ЕС, но очевидно, что Брюссель и члены альянса хотят упрочить европейскую позицию в составе НАТО, — говорит высокопоставленный европейский чиновник, участвующий в переговорах с Америкой. — Полагаю, ЕС в скором времени возьмет на себя вопросы, которыми прежде заведовала исключительно НАТО — в частности, оперативная совместимость, стандарты и совместные закупки”.

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В последние месяцы министр обороны Германии Борис Писториус убеждал своего американского коллегу Хегсета предоставить “дорожную карту” вывода войск США из Европы, сообщили трое осведомленных источников.

Но эта попытка Берлина разузнать конкретные сроки, чтобы верно расставить приоритеты, раздосадовала другие столицы НАТО, где убеждены, что разъяснения насчет планов вывода рискуют стать самосбывающимся пророчеством.

В результате мы имеем непоследовательный подход, сетует один высокопоставленный европейский чиновник. “С одной стороны, мы взаимодействуем с американцами изо всех сил, чтобы держать их как можно ближе, а с другой, как можно быстрее готовимся к их уходу, — говорит чиновник. — Что это, безумие? Да. Но сама ситуация бредовая”.

Это разногласие подчеркивает назревшую внутри НАТО нервозность насчет дальнейших планов США и страх последствий, к которым могут привести опрометчивые решения администрации Трампа.

Другие дипломаты НАТО в частном порядке упрекают Писториуса за “самодеятельность”, утверждая, что разрыв с ключевыми европейскими союзниками рискует исказить их общий посыл Вашингтону. При этом они убеждены, что чем дольше США тянут с решением, тем больше времени выигрывает Европа, чтобы заручиться политической поддержкой для увеличения финансирования и скорейшего перевооружения.

“Европейские союзники по НАТО опасаются, что в итоге придут к тому самому результату, которого хотели бы избежать: чем больше они планируют заменить американское присутствие, тем больше оправданий они дадут американским политикам для ухода, — рассуждает аналитик Института исследований безопасности ЕС Джузеппе Спатафора. — Если мы начнем воплощать эти планы в жизнь, американцы еще больше утвердятся в том, что их уход целесообразен, потому что мы, европейцы, так и так к этому идем”.

“Во-первых, мы не должны делать ничего, что бы побуждало американцев уйти, потому что это не в наших интересах, — говорит один французский дипломат. — Однако если это все же станет неизбежным, наш главный приоритет, чтобы американцы были честными с другими членами альянса, чтобы процесс был упорядоченным”.

Писториус утверждал, что четкий план необходим, чтобы избежать внезапного ухода США, потенциально опасного. “У всех нас осталась травма после Афганистана”, — говорит один высокопоставленный немецкий чиновник, имея в виду неуклюжий вывод войск США в 2021 году.

Берлин в любом случае сыграет огромную роль в будущем НАТО, как бы в итоге ни решили действовать США. В отличие от Великобритании и Франции, стесненных в финансовом плане, Мерц отправился на свой первый саммит НАТО со вновь обретенной финансовой подушкой: ослабив прописанный в конституции лимит долга и разрешив практически неограниченные займы для армии, он откликнулся на призыв Рютте.

“Федеральное правительство предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы, чтобы стать сильнейшей обычной армией в Европе”, — заявил Мерц депутатам в прошлом месяце.

Хотя Трамп и пообещал Мерцу в Овальном кабинете в начале месяца, что крупный контингент США в Германии никуда не денется, Берлин все же исходит из того, что его численность в ближайшие годы значительно сократится.

Из американского контингента в Европе в 90 тысяч солдат почти 37 тысяч расквартированы в Германии. “Мы должны смотреть реальности в лицо, — говорит один немецкий чиновник. — Мы не можем вечно рассчитывать на тот же контингент, что есть сейчас”.

Ранее в этом месяце Писториус заявил, что вооруженным силам Германии — которые на сегодняшний день насчитывают 180 тысяч профессиональных солдат и не соответствующим поставленным задачам — предстоит набрать дополнительно от 50 тысяч до 60 тысяч новобранцев, чтобы выполнить обязательства Берлина перед НАТО к концу 2030-х годов.

Писториус стремится обеспечить “плавный и гармоничный” процесс передачи ответственности от США к Европе, однако немецкий чиновник предполагает, что многое будет зависеть от США.

“Темпы этого процесса будет диктовать Белый дом, а также то, что будет происходить в мире”, — говорит чиновник, отмечая усиление китайской агрессии в Тихом океане как один из факторов, которые могут ускорить ход событий.

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Чиновники НАТО сходятся в одном: даже в самом лучшем случае — если Трамп покинет Гаагу с новыми расходными обязательствами и триумфально провозгласит, что вернул альянсу “былое величие”, — его будущее и роль Америки вызывают вопросы.

“Трансатлантические отношения принципиально изменились, но не все принимают их такими, как есть, — говорит бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. — Многие страны восточного фланга смотрят на перемены еще менее здраво, чем Западная Европа. Многие все еще надеются на лучший исход, а не готовятся к наиболее вероятному”.

Рютте, которому выпала незавидная задача убедить союзников подписаться на смелые инвестиции и крупные траты, не зная точных планов Вашингтона на европейское будущее, считает, что в интересах Европы в любом случае крепить самодостаточность — независимо от окончательного решения Трампа.

“Мы должны сделать это не ради одного человека, а чтобы обеспечить безопасность целого миллиарда”, — заявил Рютте на прошлой неделе.

Но Европа должна действовать без промедления, полагают эксперты. “США в “дорожной карте” не заинтересованы — они хотят свободы действий, — говорит профессор Масала. — Вот почему скорость — это главное. Важно, чтобы Европа сплотилась, выделила средства на собственную оборону, скоординировала закупки и получила четкое представление, кто что покупает”.

“Европейцы смотрят на США, словно кролик на змею... надеясь, что змея их не укусит”, — заключил он.