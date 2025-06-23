Honda приступает к реализации собственной космической программы

Ракета Honda

Японский автогигант Honda приступил к реализации собственной космической программы — его научно-исследовательское подразделение провело успешный запуск и посадку многоразовой ракеты. 17 июня, достигнув высоты около 300 метров, она вертикально приземлилась всего в 37 см от точки старта через 56,6 секунд.

Речь идет об экспериментальной многоразовой ракете длиной 6,3 м и диаметром 85 см. В заправленном виде ее вес составляет 1312 кг. Как сообщили в компании, испытание проводилось для отработки ключевой технологии эксплуатации многоразовой ракеты, включая стабильные взлет, спуск и посадку. Honda работает над этим с прошлого года — в частности, проводя испытания двигателей в режиме зависания. В пресс-релизе Honda сообщила, что и дальше будет развивать космические технологии и, даже несмотря на серьезное отставание от своих конкурентов — Space и Blue Origin — намерена произвести суборбитальный запуск через четыре года.

Александр Агеев