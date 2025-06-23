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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: США могут существенно сократить военное присутствие в Европе

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Американские системы ЗРК Patriot в Европе
Американские системы ЗРК Patriot в Европе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

В преддверии саммита НАТО страны ЕС обеспокоены вероятным значительным сокращением американских войск на континенте и отсутствием прозрачности со стороны Вашингтона.

После саммита НАТО 24–25 июня в Гааге, где страны альянса должны пообещать тратить 5% ВВП на оборону, США должны опубликовать специальный военный документ, в котором будет прописано существенное сокращение военного контингента США в Европе, пишет Bloomberg.

Пока там дислоцированы около 80 тыс. американских военных, однако европейские власти уже учли возможность вывода 20 тысяч – возвращения к уровню до президентства Джо Байдена.

Европейские дипломаты опасаются, что сокращение может быть даже больше, сообщили источники. Эти опасения усилились после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране и возможного втягивания США в новый ближневосточный конфликт.

Вопрос обсуждается на закрытых переговорах, по словам собеседников, европейцев держат в неведении относительно подробностей и сроков сокращения военного присутствия.

Высокопоставленный представитель минобороны Германии Штефан Шульц заявил, что европейцам потребуется время для наращивания собственных оборонных возможностей, особенно в вопросах дальнобойных высокоточных ударов.

По его мнению, вывод войск должен происходить поэтапно, чтобы Европа могла восполнить дефицит сил.

Оптимальным вариантом будет постепенное перераспределение сил в НАТО в пользу Европы в течение примерно 10 лет, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

По его словам, если США резко снизят присутствие до уровня ниже 65 тыс. человек, альянс столкнется с "неизведанной территорией" и новыми рисками в сфере безопасности.

В мае СМИ сообщали, что Пентагон формирует план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Алексей Дегтярев

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