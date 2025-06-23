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Интерфакс-АВН

Чудовищной ошибкой назвали в Совете Федерации удары США по Ирану

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал чудовищной ошибкой Вашингтона американский удар по Ирану.

"Чудовищная ошибка режима Трампа. Погоня за Нобелевской премией мира обретает крайне опасные и уродливые формы", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, Ирак, Ливию и Иран "разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить".

"Ответить оружием массового уничтожения. Либо не успели создать, либо даже и не собирались", - отметил сенатор. "Почему западники не бомбят четыре страны, не участвующие в режиме нераспространения и в соответствующем Договоре? Эта четверка - Индия, Пакистан, КНДР и Израиль? Потому что эти четыре страны, в отличие от Ирака, Ливии и Ирана, реально создали у себя ядерное оружие", - полагает он.

По мнению Косачева, отсюда следует "неизбежный вывод (как можно предположить) для всех "пороговых" стран: если в ваши планы не входит попасть под бомбежки Запада - становитесь сильными, вооружайтесь, идите вперед вплоть до создания оружия массового поражения".

Как отметил сенатор, этот вывод абсолютно не соответствует ни задачам коллективной безопасности, ни интересам человечества в принципе.

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