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Интерфакс-АВН

Глава "Росатома" призывает решить вопрос вокруг ИЯП путем дипломатии

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

"Росатом" следит за развитием ситуации на АЭС Бушер, в случае возникновения угрозы для персонала готов к немедленной эвакуации

В госкорпорации надеются, что МАГАТЭ займет принципиальную позицию в связи с ударами по иранским ядерным объектам

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - "Росатом" призывает власти Израиля и США на фоне атак по Ирану вернуться к дипломатическому урегулированию вопроса развития иранской ядерной программы, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы призываем вернуться к дипломатическому пути решения вопроса развития иранской ядерной программы. Со своей стороны выражаем готовность госкорпорации "Росатом" решить все технологические вопросы в случае достижения такой договоренности руководством Российской Федерации на международном уровне", - приводит пресс-служба "Росатома" слова главы госкорпорации в воскресенье.

В сообщении отмечается, что "Росатом" следит за обстановкой на территории АЭС Бушер из-за атак по Ирану, ситуация на станции остается спокойной.

"Обстановка на площадке АЭС Бушер продолжает оставаться спокойной. Удары последней ночи не затронули эту часть территории Ирана. Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации", - сообщил Лихачев, добавив, что в качестве первого шага планируется эвакуировать женщин и детей.

Лихачев также заявил о "недопустимости применения оружия против ядерных объектов во избежание последствий катастрофического характера, способных затронуть весь регион".

"Мы находимся в тесном контакте с МАГАТЭ и рассчитываем, что эта профильная международная организация займет принципиальную позицию в связи с произошедшим", - сказал глава "Росатома".

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