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Иран впервые применил ракету Kheibar Shekan при ударе по Израилю

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Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters.

КСИР: Иран ударил по Израилю баллистической ракетой Kheibar Shekan

Иран впервые применил баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheibar Shekan в ходе утреннего удара по Израилю. Об этом сообщил новостной канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Telegram.

«20-я волна операции "Истинное обещание 3" началась с запуска 40 твердотопливных и жидкостных ракет. В ходе этой операции впервые была использована баллистическая ракета Kheibar Shekan с разделяющейся головной частью из третьего поколения ракет Воздушно-космических сил КСИР, в которой была применена новая и неожиданная тактика для более точного, разрушительного и эффективного удара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетами поразили аэропорт Бен-Гурион, Израильский биологический исследовательский центр, а также командные центры.

Твердотопливную БРСД Kheibar Shekan представили в 2022 году. Боевая часть ракеты может маневрировать на финальном участке полета для преодоления средств противоракетной обороны. По различным оценкам, Kheibar Shekan несет боевую часть весом 550-1500 килограммов.

Ранее в июне западное издание Military Watch Magazine писало, что БРСД Sejil («Саджиль»), которую Иран применил при ударе по Израилю, отличается хорошей живучестью. Твердотопливную ракету можно хранить полностью заправленной, поэтому время запуска сводится к минимуму.

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Страны
Израиль
Иран
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