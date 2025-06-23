Связисты Западной группировки начали применять станции связи "Спирит-030"

От предыдущих версий новую разработку отличают размеры, простота в работе, мобильность и качество сигнала, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Связисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западной группировки войск начали применять новые станции спутниковой связи "Спирит-030". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" начали применять новые станции спутниковой связи "Спирит-030". Радиостанции поступили на вооружение не так давно, однако бойцы уже успели оценить их характеристики и эргономику. От предыдущих версий носимых средств спутниковой связи новую разработку отечественной оборонной промышленности отличают размеры, простота в работе, мобильность и качество сигнала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сократившийся диаметр тарелки антенны позволяет устанавливать такие станции достаточно близко к линии боевого соприкосновения с минимальным риском обнаружения со стороны противника.

"Новые разработки в области связи ведутся с учетом опыта применения войск в современных конфликтах, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на новые реалии на поле боя, основные критерии к радиостанциям не изменились - они должны обеспечивать скрытую и непрерывную связь между подразделениями и штабами", - отметили в военном ведомстве.