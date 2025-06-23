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ТАСС

"Князь Вандал" получил систему для сбора статистики эффективности применения

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FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

Она "позволяет сохранять на сервере каждый полет каждого дрона и в дальнейшем анализировать боевую эффективность операторов", рассказал гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" оснащен системой автоматизированной отчетности, которая позволяет анализировать работу операторов и подразделений для сбора статистики эффективности боевого применения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Если сравнивать с началом применения аппарата, то главное, что на данном этапе у дрона "Князь Вандал" появилась система автоматизированной отчетности, что позволяет сохранять на сервере каждый полет каждого дрона и в дальнейшем анализировать боевую эффективность операторов, подразделений. Чтобы у руководства создаваемых войск беспилотных систем была возможность оперировать большой статистикой применения", - сказал Чадаев.

Глава "Ушкуйника" подчеркнул, что дрон, впервые примененный в августе 2024 года в ходе вторжения ВСУ в Курскую область, постоянно модернизировался. "Мы наращивали производство и меняли, совершенствовали технологии. Во-первых, появилась версия дрона с тепловизором для работы в ночное время. Во-вторых, создана версия с увеличенной дальностью до 23 километров. В-третьих, было произведено много изменений "под капотом", начиная от различных интегрированных дополнительных систем, в частности плат инициации, позволяющих осуществлять управление не только самим дроном, но и полезной нагрузкой", - отметил Чадаев.

Дрон "Князь Вандал Новгородский" - разработка специалистов НПЦ "Ушкуйник", базирующегося в Великом Новгороде. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Центр специализируется на обеспечении передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты. 

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