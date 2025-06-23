Войти
Lenta.ru

Россия начала использовать новый тип дрона на Украине

767
0
+1
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников.

Россия начала использовать новый тип дрона на Украине для разведки маршрутов

Россия начала использовать на Украине новый тип дрона для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов, а также фиксации работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал «Политика Страны».



Как рассказал эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов, внешне аппарат имитирует беспилотник типа «Шахед», что затрудняет его распознавание. Полет осуществляется на высоте от одного до трех километров. На такой высоте дрон способен передавать изображение на расстояние более 50 километров.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского безэкипажного катера (БЭК) в Черном море. Беспилотник получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска