Бить по всему: как работает противоракетная оборона Израиля

Иранским ударам противостоят одни из самых серьезных систем ПРО и ПВО в мире

Важной частью в активной фазе ирано-израильского конфликта являются оборонительные системы Израиля. Ударам иранских ракет противостоит одна из самых серьезных систем противоракетной обороны в мире. О том, какие комплексы Армии обороны Израиля отбивают массированные ракетные атаки, как они работают и насколько эффективны — в материале «Известий».

По баллистической траектории

Сейчас Иран наносит удары по территории Израиля ракетами средней дальности, которые летят над Ираком, Иорданией и Саудовской Аравией. Атаки осуществляются с расстояния от 1300 до 2000 км. Большинство ракет — это одноступенчатые классические баллистические боеприпасы. Их полет проходит, как и у брошенного камня, — по баллистической траектории. Ее можно просчитать, поэтому сбить их можно почти любой современной противоракетой.

Сотрудники экстренных служб работают на месте падения ракет, запущенных из Ирана в Израиль, в Тель-Авиве Источник изображения: Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Однако часть иранских боеприпасов несут гиперзвуковые боевые блоки, которые могут маневрировать в атмосфере. Рассчитать движение такого блока можно, но после маневра его траектория меняется и уже запущенные противоракеты надо перенацеливать.

В общем, вероятность поражения такой цели начинает резко падать и дает показатели менее 50%. Даже для современных систем ПРО.

Конечно, ракеты лучше сбивать не над своей территорией. Продолжающие лететь крупные обломки сбитых боеприпасов или сами сгорят в атмосфере, или упадут на землю, не долетев до цели. В крайнем случае их можно добивать противоракетами. Но падающие с небес предметы так или иначе нанесут тот или иной урон.

Заатмосферные стрелы

Для того чтобы сбивать атакующие реактивные боеприпасы максимально далеко от обороняемой территории, нужны специальные дальнобойные противоракеты для заатмосферного перехвата.

Система противоракетной обороны THAAD Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ralph Scott

Баллистические ракеты средней дальности летят через ближний космос — на высотах более 90–100 км. И чтобы их сбить там, нужна соответствующая достаточно большая и самонаводящаяся противоракета.

Такие противоракеты есть у Израиля — это американский комплекс THAAD и израильская система «Хец» («Стрела» / Arrow). Комплекс THAAD размещен в Израиле и обслуживается американскими военными. Он уже применялся по ракетам йеменских хуситов и против иранских ракет.

18 июня именно позиционный район комплекса типа THAAD стал мишенью для иранских ракет. Вполне может быть, что какие-то части комплекса были поражены прорвавшейся через ПРО ракетой.

Дальность действия комплекса THAAD — до 200 км. Высоты перехвата — от 70–80 до 200 км. Очень красиво выглядит сам перехват. Ракеты такого комплекса могут стоить даже дороже, чем сбиваемые ими баллистические боеприпасы.

Второй комплекс — израильский «Хец». Начиная с 2000 года развернуто уже четыре модификации комплекса. «Хец» создавался совместно с США, но считается национальным достоянием Израиля.

Система ПВО запускает ракету-перехватчик над Тель-Авивом, Израиль Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jamal Awad

Самая совершенная ракета — «Хец-3» — развертывается с 2017 года. Рабочая высота — более 90–100 км, дальность — до 1000 км. Сегодня приобретением этого комплекса интересуются многие страны.

Перечисленные комплексы — это первый эшелон национальной системы ПРО Израиля. О его эффективности говорить сложно — данных нет. Но можно предположить, что вряд ли она меньше 40–50%. Тут надо учитывать бонус, который дает заатмосферный перехват, — иранские гиперзвуковые ракеты там не маневрируют, а идут прямолинейно.

Надо учесть, что речь идет об эффективности в условиях атак баллистическими ракетами средней дальности. По ним даже у наших комплексов типа С-400 теоретические показатели могут быть примерно на том же уровне, так как это особый вид целей. Так что это показатель неплохой. И он может быть выше — много ракет доходят до целей в Израиле.

Небо над головой

Далее начинает работать ближний эшелон систем ПРО — «Праща Давида» и «Железный купол». Первая из них имеет весьма приличную дальность действия — от 70 до 250 км, но в целом создавалась для перехвата менее дальнобойных оперативно-тактических ракет. Конечно, этот комплекс может пытаться сбивать и иранские ракеты. Просто для их поражения будет увеличиваться расход достаточно дорогих самонаводящихся двухступенчатых противоракет. Интересно, что комплекс закуплен Финляндией и будет поставлен туда до 2030 года. Деталей технических возможностей публикуется мало, но, вероятно, не менее 50% целей, даже относительно тяжелых, он может сбивать.

Противоракетная оборона «Железный купол» (Iron Dome) Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMDO

На финальном этапе работает «Железный купол» (Iron Dome). Дальность действия может достигать 100 и 150 км, но вообще задача «Железного купола» — добивание ракет непосредственно перед обороняемым объектом или районом.

Пусковые установки комплекса можно видеть на крышах высотных домов. Он создавался для отражения массовых ударов неуправляемыми ракетами палестинцев и успешно с ними справился, показав эффективность около 90%. Но иранские ракеты — это другое, и тут «Железный купол» вряд ли покажет результативность более 50% эффективности. Плюс он работает как робот, из-за чего расход ракет у него впечатляющий. Кроме того, его относительно легкие боеприпасы не всегда могут остановить тяжелые и высокоскоростные иранские боеголовки. Конечно, они могут изменить траекторию полета, но те все равно упадут где-то рядом с точкой прицеливания.

Но это не все оружие, которое есть в арсенале Израиля. Вероятно, уже в этом году Израиль введет в эксплуатацию новейшую систему ПВО / ПРО — лазерный комплекс Iron Beam («Железный луч»).

Эта система имеет дальность действия до 10 км и предназначена для уничтожения минометных и артиллерийских снарядов. И конечно, она может работать и по любым другим движущимся в воздухе целям.

Работа противоракетной системы при запуске ракет из Ирана, вид из Тель-Авива, Израиль Источник изображения: Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Пока в текущем конфликте участие комплекса не было замечено, но вполне может быть, что его обкатка ведется под завесой секретности. Информации об эффективности этой системы пока нет, но крупные объекты она вряд ли может уничтожить.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что половину ракет сбивают в космосе. И, допустим, еще треть — «Железный купол». Выходит, чуть более 80% от выпущенных по Израилю ракет. Оценки первых дней конфликта — около 75%. Сейчас такое ощущение, что проходит во время разных атак от 15 до 25% ракет.

Таким образом, комплексный подход работает и дает достаточно хороший результат. Побочные эффекты есть — большой расход дорогих противоракет и падение обломков и сбитых со своей траектории боеголовок. Второе особенно неприятно, так как при нарушении траектории полета боеголовка может угодить куда угодно. Но в любом случае всем странам, которых беспокоит вопрос ракетной безопасности, есть о чем подумать.

Дмитрий Корнев