Если вы все еще думаете, что такое киберспорт, забудьте про «игрушки». Сегодня это полноценная индустрия: контракты на миллионы, стадионы с фанатами, трансляции, которые бьют рекорды.

Киберспорт — это спорт нового поколения. И киберспорт в России, кстати, не отстает: у нас свои звезды, трансферы и драмы. В этой статье — последние новости киберспорта, которые гремят в Dota 2 и CS 2. Надеетесь отдохнуть? Не получится — здесь жарче, чем в гранд-финале мейджора.

Мushi и его неожиданное заявление перед TI

Mushi. Источник: Киберспорт

Чай «Mushi» Е Фун начал карьеру в Dota 2 в далеком 2011. С 2019 он был тренером, который поднимал команды там, где другие опускали руки.

Непосредственно наставником BOOM Esports он стал с осени 2021 года и вот сейчас ростер под его руководством прошел региональную квалификацию на The International 2025.

Однако, Mushi написал, что это будет последний TI.

В сообществе мгновенно загудели: а не устроит ли 34-летняя легенда прощальный тур? Пока что он не предоставил никаких дополнительных комментариев.

Esports World Cup 2025: $27 млн и новая формула Club Championship

Фонд Club Championship взлетел на 7 миллионов и теперь составляет $27 млн. Кроме того, организаторы добавили 50% призовых мест.

Таким образом, деньги от Club Championship идут напрямую клубам и рассчитываются отдельно от основных призовых. Для аудитории это главный индикатор, что новости в мире киберспорта влияют не только на табло, но и на кошелек.

Virtus.pro и трансфер Onejey: кадровая рокировка перед EWC

Очередные новости киберспорта по Доте 2: Иван «Onejey» Живицкий помог «медведям» взять серебро на FISSURE Special, но 30 мая уступил слот Владиславу «Antares» Кертману и теперь отправлен в запас.

Комментарий клуба прост: ростер укомплектован, а Ивану нужна практика. Для игрока — это шанс перезарядить карьеру, для VP — свежий импульс перед решающими квалификациями на Esports World Cup.

«Иван был частью этого ростера еще до того, как его подписали Virtus.рro. Его игровые и личностные качества способствовали созданию рабочей атмосферы и развитию команды. От лица клуба выражаю ему благодарность за то недолгое время, что он представлял «Медведей».

Сейчас наш состав укомплектован, а Ивану нужна игровая практика, чтобы продолжать прогрессировать. Мы готовы отпустить его в заинтересованную команду, если поступит хорошее предложение», – заявил глава направления Dota 2 в VP Георгий Фалеев.

Если говорить про киберспорт, то это — всегда про выбор, играть или ждать, и в Virtus.pro выбрали первое.

HooXi — новый капитан Astralis по CS2

HooXi. Источник: Киберспорт

Расмус «HooXi» Нильсен подписал контракт с Astralis и стал их новым капитаном.

Ранее он присоединился к ростеру в качестве временной замены Каспера «cadiaN» Меллера на PGL Astana 2025. Тогда HooXi сразу привнес в команду агрессию и порядок, что видно по свежим демкам и статистике киберспорта по CS2. В Астане Astralis вышли в финал, но проиграли Spirit.

Обновленный состав Astralis CS2:

device

Staehr

Jabbi

stavn

HooXi — капитан

cadiaN (замена)

Saw прощается с Heroic

Полтора года Ээту «Saw» Саха держал Heroic в тонусе, но 17-19-е место на мейджоре в Остине стало контрольным выстрелом.

Тренер вместе с Альваро «SunPayus» Гарсией ушел в G2.

Он поблагодарил клуб за проведенные в нем полтора года, а в особенности — руководство, игроков и персонал.

Sheyl о Virtus.pro: Электроник должен стрелять, а не рулить

Комментатор Никита «Sheyl» Демешов раскрыл боли «медведей» после обидного поражения 1:2 от paiN на мейджоре в Остине.

Его главная мысль: роль капитана убивает индивидуалку игроков. Он напомнил, что капитанство ранее неудачно пытались взять на себя и Yekindar, и Seized.

Sheyl предлагает вернуть Дениса «electroNic» Шарипова в его привычный ритм и закрепить F_1N на посту тренера.

Пока что новости киберспорта по КС 2 расстраивают фанатов VP заголовками о вылете с Austin Major и возможных переменах.

Тир-лист s1mple: кто в S, а кто в B

s1mple. Источник: Киберспорт

Александр Костылев составил тир-лист игроков в CS.

S-Tier по версии S1mple:

Вся пятерка FaZe

ZywOo

NiKo

m0NESY

Donk

Себя AWP-мастер поместил между S и A-уровнями, а Kyousuke отправил в B, сославшись на отсутствие у него LAN-опыта.

Дискуссия о том, как субъективный рейтинг соотносится со статистикой киберспорта по CS2, тут же вспыхнула в соцсетях.

Thorin vs. Zonic: судьба Kyousuke и Falcons

Дункан «Thorin» Шилдс уверен, что Kyousuke — последний шанс для Зоника.

По его мнению, если юный cybersport-талант провалится, то тренера уволят первым. И здесь есть своя правда: Zonic славится работой с готовыми игроками, а не «сырыми» новичками.

Возможная замена Magisk на Kyousuke в Falcons похожа на ва-банк: давление СМИ колоссально, а спонсоры жмут руки, пока есть хайп. Новости киберспорта любят драму, но Семену Бакину точно придется сложно.

FaZe и S1mple: владелец не отпустит легенду

Владелец Atlanta Faze, Кайсан «Kaysan» Гассеминежад, доволен игрой s1mple на BLAST Austin Major.

Он считает, что Александра обязательно нужно оставить в команде. Повод — игра Костылева на высшем уровне против The Mongolz. FaZe взяли серию 2:0 (3:11 на Ancient, 13:4 на Anubis), отыгравшись с 1:7 на первой карте. Они прошли в плей-офф, а S1mple впервые за 2,5 года вернулся в финальную стадию мейджора.

Мейджор проходит в Остине с 3 по 22 июня, а призовой фонд составляет $1,25 млн.

jL-эффект: NAVI дожимают G2 на Inferno

JL. Источник: Киберспорт

Матч NAVI — G2 в Остине стоил болельщикам пачки нервных клеток. Mirage был взят 13:10, Anubis отдан 9:13, а на решающей Inferno NAVI добили противников (19:16).

По словам Юстинаса «jL» Лекавичуса, он напрягся, когда был счет был 14:15. Но потом овертаймы все перевернули. Игрок сравнил этот матч с американскими горками: эмоции зашкаливали.

Ключевой клатч случился при 11:12: jL вместе с s1mple оставались вдвоем против троих, но серия точных молотовых и пик по лайту с флейта сделала раунд, а за ним — экономику. NAVI вытащили 19:16 и вышли в плей-офф мейджора в 17-й раз в истории — рекорд, который звучит громче домофона в два часа ночи.

Для Алекси «Aleksib» Виролайнена это стало тактической победой, а плей-офф — 17-м в истории.

Liquid без Insania: «алхимия» с Tobi на PGL Wallachia 5

Team Liquid встряхнула Dota-сообщество: на групповой стадии Wallachia 5 вместо Айдена «Insania» Саркои появится Тобиас «Tobi» Бучнер.

Организация аккуратно промолчала о причинах, но поблагодарила Tobi за готовность заменить игрока. Фанаты сразу вспомнили недавние слова Insania, где тот признался, что все чаще думает об окончании профессиональной карьеры.

Одно ясно: зрелище будет горячим, а новости киберспорта уже готовят заголовки о возможной рокировке на постоянной основе.

FAQ

1. Киберспорт — что это?

Киберспорт — это спорт, точно такой же, как футбол или баскетбол. Тут тоже есть тренировки, стратегии и официальные турниры.

2. Кто из про-игроков лучший, по мнению s1mple?

S1mple составил свой тир-лист игроков, поставив выше всех всю пятерку FaZe. Себя он поместил ниже, несмотря на отличную статистику киберспорта по КС:ГО.

3. Кто стал новым капитаном Astralis?

Расмус «HooXi» Нильсен. Ранее он временно заменял cadiaN.

4. Почему Sheyl раскритиковал текущую роль electroNic?

Он считает, что Электроник должен стрелять, а не быть капитаном. Статистика киберспорта по CS:GO показывает, что ранее Денис действительно проявлял себя лучше.

5. Какой состав Astralis сейчас?

HooXi (капитан), device, Staehr, Jabbi, stavn, cadiaN (запас).

6. Почему Ивана «Onejey» Живицкого отправили на скамейку запасных?

Ему необходима практика. Место в основе займет Владислав «Antares» Кертман.

7. Действительно ли Чай «Mushi» Е Фун собирается уйти?

Пока что неизвестно.

8. Увеличился ли фонд Club Championship?

Да, и теперь он составляет $27 млн.

9. Кого Kyousuke заменит в Falcons?

Скорее всего, Magisk.

10. Cybersport vs. традиционный спорт: в чем сходство и разница?

Общее — соревновательный дух и тренировки. Разница — физическая нагрузка и цифровая арена вместо стадиона.