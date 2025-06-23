Российские ЗРК «Тор-М2К» - на страже неба Казахстана!

Войска ПВО Казахстана отмечают 33 года со дня образования, и к этой символичной дате зенитчики дружественного России государства подошли с новыми успехами.

Летом 1992 года войска противовоздушной обороны были сформированы в самостоятельный род войск Вооруженных сил Казахстана. Впоследствии, в 1998 году, на их основе указом президента республики были сформированы Силы воздушной обороны Казахстана. А в 2012 году войска ПВО получили полноценный орган военного управления - управление командующего Войсками противовоздушной обороны, которое действует по сегодняшний день.

Основные задачи противовоздушной обороны Казахстана за эти годы не поменялись, и остаются актуальными в текущих условиях: это контроль воздушного пространства республики, защита стратегических объектов, мест дислокации военной техники и личного состава, а также гражданского населения от ударов средств воздушно-космического нападения.

В текущих вооруженных конфликтах, и прежде всего – в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ, активно применяются новейшие вооружения: различные типы ракет, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, снаряды высокоточных РСЗО, управляемые авиабомбы и даже баллистические ракеты различной дальности.

Военно-политическое руководство Казахстана внимательно наблюдает за обстановкой в зонах боевых действий. Угрозы, ставшие следствием нестабильности в мировой геополитике, эволюционируют, и вызовы времени требуют от войск противовоздушной обороны оперативной адаптации.

В настоящее время ведется системная работа по модернизации войск ПВО Казахстана – прежде всего, посредством замены устаревших систем ПВО на современные образцы.

Зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2К". Источник: https://kupol.ru/

«Мы поставили на боевое дежурство новейшие зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2К», радиолокационные станции GM-403 «Нур», «Роса-РБ». Это техника производства России, Беларуси и Франции, при этом обслуживание, ремонт и модернизация локализованы в отечественном оборонно-промышленном комплексе», - отмечает командующий Войсками противовоздушной обороны Казахстана генерал-майор Кайрат Даутов.

По словам генерала, продолжается закупка новых образцов вооружений и военной техники, растет уровень профессиональной подготовки военных специалистов, повышается качественный уровень систем управления и связи.

Подготовку зенитчиков ведет Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Также казахстанские офицеры ПВО обучаются в России: в Военной академии воздушно-космической обороны в Твери, в Военной академии войсковой ПВО в Смоленске и в Военной академии в Беларуси.

Отметим, что российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К» на колесных шасси являются одним из ключевых элементов противовоздушной обороны Казахстана.

Зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2К". Источник: https://kupol.ru/

Комплексы «Тор-М2К» разработаны и созданы на ИЭМЗ «Купол» (входит в российский оборонный холдинг «Алмаз-Антей») для защиты от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, различные беспилотные летательные аппараты и прочие аэродинамические цели, а также для борьбы с оперативно-тактическими ракетами и другими баллистическими средствами воздушного поражения в своей зоне перехвата.

ЗРК «Тор-М2К» могут выполнять задачи в сложных климатических условиях, что особенно актуально для Казахстана, где разнообразие ландшафтов и климата требует от систем ПВО высокой степени адаптивности и устойчивости.

Как подчеркнул генерал Даутов, осенью текущего года пройдут масштабные военные учения по противовоздушной обороне с участием России, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Беларуси. Также Казахстан активно сотрудничает в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и ОДКБ, а также Шанхайской организации сотрудничества, где армия республики участвует в ключевых мероприятиях оперативной подготовки.

Использование ЗРК «Тор-М2К» в военных учениях и совместных маневрах с другими странами позволяет Казахстану развивать не только технические навыки, но и оперативную совместимость с государствами-партнёрами.