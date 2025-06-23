Зеленский: Украина планирует открыть линии производства оружия в Европе

Источник изображения: topwar.ru
Украинский «президент» заявил, что Киев фактически переходит на новый уровень относительно сотрудничества в оборонной сфере и военной поддержки западных стран.
По его словам, уже запущена специальная программа Build with Ukraine («Стройте вместе с Украиной»), предполагающая открытия совместных с европейцами линий производства оружия в Европе.
- написал Зеленский у себя в телеграм-канале.
Он отметил, что предварительные договоренности с рядом стран уже имеются и что совместное производство будет включать выпуск беспилотников различных типов, ракет и, возможно, артиллерии. Глава киевского режима также призвал страны Евросоюза не скупиться на выделение денег на поддержку украинской оборонки.
- сказал бывший комик.
Среди западных государств, где планируется открытие производственных линий, называются Великобритания, Германия, Дания, Норвегия и Канада.