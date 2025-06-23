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Украинский «президент» заявил, что Киев фактически переходит на новый уровень относительно сотрудничества в оборонной сфере и военной поддержки западных стран.

По его словам, уже запущена специальная программа Build with Ukraine («Стройте вместе с Украиной»), предполагающая открытия совместных с европейцами линий производства оружия в Европе.

Мы начали программу Build with Ukraine, а летом подпишем соответствующие соглашения о начале экспорта наших технологий за рубеж в формате открытия производственных линий в европейских странах и, возможно, не только в них

- написал Зеленский у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что предварительные договоренности с рядом стран уже имеются и что совместное производство будет включать выпуск беспилотников различных типов, ракет и, возможно, артиллерии. Глава киевского режима также призвал страны Евросоюза не скупиться на выделение денег на поддержку украинской оборонки.

Мы хотим, чтобы 0,25% ВВП того или иного государства-партнера было выделено на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство в следующем году

- сказал бывший комик.

Среди западных государств, где планируется открытие производственных линий, называются Великобритания, Германия, Дания, Норвегия и Канада.