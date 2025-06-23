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На Западе назвали одно из последствий украинского конфликта на мир

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

NI: Применение БПЛА на Украине изменило ход современных военных конфликтов

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конфликте на Украине изменило ход современных боевых действий и ознаменовало собой появление нового компонента их ведения. Об этом пишет издание The National Interest (NI).

«БПЛА быстро становятся четвертым столпом ведения современных боевых действий, меняя подход к тактике, обороне и военную структуру такими способами, которых не было со времен появления танков и самолетов», — отмечается в материале.

По словам авторов материала, Североатлантический альянс пока только занимается изучением того, как беспилотники могут быть использованы в качестве части линии обороны, пока «Россия готовится к еще большему расширению роли БПЛА в ведении боевых действий».

Ранее исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» (Новосибирск) Андрей Братеньков сообщил, что организация начала тестирование смешанных сценариев применения наземных, воздушных, надводных и подводных дронов для увеличения их дальности. По его словам, аналогичными проектами занимается украинская сторона, на что российской необходимо своевременно отреагировать.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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