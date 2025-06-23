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Военное обозрение

На MILEX-2025 представили весь модельный ряд новейших «Торов»

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Источник изображения: topwar.ru

Крупнейший оружейный форум Беларуси и Восточной Европы - MILEX-2025 – продемонстрировал в этом году не только высокий уровень развития белорусского оборонно-промышленного комплекса, но и глобальные перспективы сотрудничества Беларуси и других дружественных государств с российскими оружейными концернами и холдингами.

В непростых условиях современной геополитики совместное развитие военных технологий оборонными предприятиями Союзного государства формирует перспективную платформу для военных инноваций.

Показательный пример – взаимодействие российских и белорусских оружейников по производству новых образцов техники для войск противовоздушной обороны.

Так, например, на открытой экспозиции выставки MILEX-2025 был представлен зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ-2К» с ракетой белорусского производства. Теперь зона поражения белорусского изделия достигает 70 км: ракета способна поражать скоростные маневренные цели, в том числе высокоскоростные самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

В свою очередь, на закрытой площадке выставки MILEX-2025 была представлена объединённая линейка ЗРК семейства «Тор-М2» от Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в российский оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

Ижевские оружейники представили модели зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2КМ» - как в стационарном, так и в мобильном исполнении, а также ЗРК «Тор-Э2» на гусеничном шасси и «Тор-М2К» на колесном шасси.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают представители «Купола», все модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» на самом высоком уровне обеспечивают противовоздушную оборону сухопутных или корабельных соединений, а также военных и гражданских объектов, от ударов различных средств воздушного нападения, в том числе производства государств НАТО.

«Торы» различных модификаций в своей зоне поражения сбивают самолеты и вертолеты, различные типы ракет, планирующие и управляемые авиабомбы, ударные и разведывательные БПЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Новые «Торы» способны поразить до 16 целей, летящих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 16 км и высоте до 12 км.

В оружейном мире «Торы» хорошо знают: первые модификации этого ЗРК еще застали времена Варшавского блока. Новые «Торы» второго поколения уже успели повоевать в Сирии, а с февраля 2022 года демонстрируют высочайший уровень боевой работы в зоне проведения специальной военной операции.

Следует отметить, что расчёты комплексов «Тор-М2» не только прикрывают сухопутные подразделения, но и защищают от ударов противника с воздуха мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру на Донбассе и в приграничных регионах России. На счету расчётов «Торов» - многие тысячи сбитых беспилотных летательных аппаратов и сотни реактивных ракет ВСУ.

Стоят новые «Торы» и на вооружении Республики Беларусь.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К» размещаются на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей». В белорусских соединениях ПВО комплексы «Тор-М2К» могут эффективно работать в связке с другими средствами противовоздушной обороны ВС Беларуси, интегрируя эти ЗРК в существующий контур ПВО-ПРО и выстраивая новые эшелоны защиты:

Отличительными особенностями зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» является его высокая мобильность, малое время реакции, эффективная стрельба по широкому классу целей, а также автоматизация боевой работы

- считает начальник зенитных ракетных войск ВС Беларуси полковник Андрей Северинчик.

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