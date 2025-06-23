Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов с начала применения в зоне специальной военной операции в августе 2024 года.

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью "Князя Вандала" техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — сказал он.

Дрон «Князь Вандал» сделают полностью российским

В январе Чадаев сообщил, что специалисты поставили перед собой задачу в 2025 году импортозаместить детали дрона «Князь Вандал» и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским.

Также мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких. Чтобы, соответственно, была возможность маневра по комплектующим Алексей Чадаев Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник»

Глава предприятия заявил, что НПЦ выиграл в конкурсе Минпромторга почти 500 миллионов рублей на создание Центра коллективного пользования в сфере беспилотных авиационных систем. «Имеется в виду парк производственного оборудования для малосерийной радиоэлектронной продукции, на котором резиденты могут создавать изделия малых серий», — отметил он.

В частности, по словам Чадаева, средства пустят на развитие производства в части «Князя Вандала» и других дронов.

«Князь Вандал» считается революционным российским оружием в зоне СВО

Дроны, которые управляются по оптоволоконному кабелю, являются революционным оружием России, считает военный аналитик и сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. По его словам, они неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

Это научно-техническая революция, которую кто-то по значимости сравнивает с появлением артиллерии. Хотя я бы не говорил так пафосно. Тем не менее это серьезная научно-техническая революция, которая происходит в ходе крупного конфликта прямо на наших глазах Сергей Полетаев Военный аналитик

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал» впервые использовался в Курской области в августе прошлого года. Беспилотник не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Его название происходит от имени легендарного князя Вандала, одного из правителей Словенска, который обычно отождествляют с Новгородом.

У России есть способное поразить любую технику ВСУ оружие

Командир противотанкового взвода 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Чех сообщил, что российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» способен поразить любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, для данного оружия преграды не представляет даже техника, которая оснащена противодронными мангалами. «Как уже проверено не раз, любую технику может сжечь, работать легко, ракеты управляемые, куда хочешь, туда она и полетит», — сказал Чех.

Также замкомандира батареи с позывным Спартак в видео Минобороны России заявил, что зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) С-300В группировки войск «Север» ВС РФ способны уничтожить вертолеты и самолеты ВСУ. В частности, они сбивают истребители F-16 и бомбардировщики Су-24 противника. По его словам, система также уничтожает баллистические ракеты — HIMARS и ATACMS.

В июне представитель Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат признал, что российские истребители по своим характеристикам превосходят поставленные Киеву западные самолеты F-16.

К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже по сравнению с F-16 Юрий Игнат Представитель Воздушных сил ВСУ

По его словам, войска России обладают мощными системами противовоздушной обороны, работающими в комплексе с авиацией.