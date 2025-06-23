Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил военную технику НАТО в зоне спецоперации на общую стоимость более $2 млрд. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью «Князя Вандала» техники НАТО (в зоне СВО. — Ред.) составляет уже больше $2 млрд», — приводит ТАСС слова Чадаева.

Уточняется, что данный БПЛА был разработан специалистами НПЦ «Ушкуйник», который находится в Великом Новгороде. На «Князя Вандала» не действуют средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему выполнять различные задачи.

Минобороны РФ 21 июня сообщило о том, что расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО.