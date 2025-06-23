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ТАСС

Евтухов: Россия смогла развернуть мощности ОПК без мобилизации экономики

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Виктор Евтухов.
Виктор Евтухов.
Источник изображения: Александр Миридонов / Коммерсантъ.

По словам начальника Управления президента по госполитике в ОПК, наработанный положительный опыт стоит сохранить после отмены специальных экономических мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Специальная военная операция потребовала от руководства страны особых решений для промышленности, в том числе, принятия специальных экономических мер. Все это облегчило процесс разворачивания мощностей, сделало процесс системным и четким, необходимо точечно сохранить ряд решений и после отмены специальных экономических мер, заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Увеличения и качественного изменения наших вооружений и средств поражения мы смогли достичь, в том числе, благодаря принятым правительством России в 2022 году специальным экономическим мерам. Напомню основные. Это разрешение предприятиям, выполняющим гособоронзаказ, осуществлять закупки вне длительных конкурсных процедур, у так называемого единственного поставщика. Введение рабочей трехсменки. Расконсервация мощностей и ряд других. Для их введения были внесены изменения и дополнения в ФЗ №61 "Об обороне", в Трудовой кодекс. Все это, конечно, облегчило быстрое разворачивание российского ОПК без введения мобилизационного плана экономики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наработанный положительный опыт стоит сохранить после отмены специальных экономических мер. "Тут, конечно, требуется провести анализ и, при необходимости, "точечно" закрепить соответствующие нормы в действующих нормативно-правовых актах", - добавил Евтухов.

Начальник управления президента по госполитике в ОПК уточнил, что все принятые меры, в том числе и специальные, обеспечили рост производства танков в России по отношению к началу СВО почти в 7 с половиной раз, легкобронированной техники - почти в 5 раз, авиационной техники - в два с половиной раза. По беспилотным летательным аппаратам мы выросли более чем в 10 раз, по средствам разведки, связи и радиоэлектронной борьбы - в 4 раза. "Производство боеприпасов и высокоточных средств поражения увеличилось более чем в 14 раз. А производство средств боевой экипировки - в четыре с половиной раза", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

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Россия
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