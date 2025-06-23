Войти
ТАСС

Ростех заявил о кратном росте производства систем для выявления беспилотников

604
0
0
БПЛА в небе в Московской области
БПЛА в небе в Московской области.
Источник изображения: © Фото очевидца

Объемы производства систем контроля воздушного пространства также кратно увеличивается, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спрос на систему контроля воздушного пространства, способную "видеть" беспилотники и идентифицировать крылатые ракеты, значительно вырос. В связи с этим, сообщили ТАСС в Ростехе, объемы производства системы также кратно увеличиваются.

Разработанная Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) система позволяет не только обнаруживать и отслеживать различные воздушные объекты, включая БПЛА, но и определять их координаты. Одна из особенностей разработки - способность засекать цели, летящие на небольшой высоте и с низкой для летающих объектов скоростью - всего 10 м/с.

"Сегодня спрос на систему контроля воздушного пространства заметно растет, кратно наращивается ее производство", - сообщили в Ростехе.

Там отметили, что разработка обладает широкими возможностями мониторинга воздушного пространства, позволяя настраивать зону видимости под конкретные задачи - от узкого сектора до панорамного или кругового обзора. "Благодаря небольшому весу в 115 килограммов ее можно оперативно развернуть практически где угодно, даже в условиях города - на фасадах и крышах зданий, вышках связи и других объектах", - добавили там.

Как сообщил ТАСС ранее представитель ЦКБА, внедренная система контроля воздушного пространства сможет обнаруживать цели, движущиеся на малой высоте, в том числе крылатые ракеты. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
ЦКБА
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска