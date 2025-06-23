Ростех заявил о кратном росте производства систем для выявления беспилотников

Объемы производства систем контроля воздушного пространства также кратно увеличивается, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спрос на систему контроля воздушного пространства, способную "видеть" беспилотники и идентифицировать крылатые ракеты, значительно вырос. В связи с этим, сообщили ТАСС в Ростехе, объемы производства системы также кратно увеличиваются.

Разработанная Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) система позволяет не только обнаруживать и отслеживать различные воздушные объекты, включая БПЛА, но и определять их координаты. Одна из особенностей разработки - способность засекать цели, летящие на небольшой высоте и с низкой для летающих объектов скоростью - всего 10 м/с.

"Сегодня спрос на систему контроля воздушного пространства заметно растет, кратно наращивается ее производство", - сообщили в Ростехе.

Там отметили, что разработка обладает широкими возможностями мониторинга воздушного пространства, позволяя настраивать зону видимости под конкретные задачи - от узкого сектора до панорамного или кругового обзора. "Благодаря небольшому весу в 115 килограммов ее можно оперативно развернуть практически где угодно, даже в условиях города - на фасадах и крышах зданий, вышках связи и других объектах", - добавили там.

Как сообщил ТАСС ранее представитель ЦКБА, внедренная система контроля воздушного пространства сможет обнаруживать цели, движущиеся на малой высоте, в том числе крылатые ракеты.