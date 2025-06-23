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Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах

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Граффити, изображающее карикатуру на Статую Свободы в Тегеране, Иран
Граффити, изображающее карикатуру на Статую Свободы в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Вашингтон подорвал доверие Тегерана после того, как Израиль нанес массированный удар по Ирану перед шестым раундом ирано-американских переговоров, заявил в пятницу министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

Израиль начал массированную атаку на Иран за два дня до шестого раунда переговоров с США по иранской ядерной программе. Аракчи не исключил, что Вашингтон использовал переговоры, чтобы скрыть подготовку к израильским ударам.

"Возможно, у них (США - ИФ) в голове был такой план, и им просто нужны были переговоры, возможно, чтобы скрыть это", - сказал Аракчи.

Он подчеркнул: "Мы не знаем, можем ли мы им доверять. То, что они сделали, было, по сути, предательством дипломатии".

Как в четверг сообщил Белый дом, президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

"Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа в ходе брифинга.

В ответ на вопрос корреспондента телеканала, может ли сделка с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе быть достигнута в течение двух недель, Аракчи сказал, что администрация Трампа должна "продемонстрировать свою решимость добиваться решения путем переговоров".

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

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Израиль
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Оман
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Трамп Дональд
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