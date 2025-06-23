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ТАСС

Евтухов: новая госпрограмма вооружения преобразит качество военной организации РФ

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Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов
Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов.
Источник изображения: © Валентин Егоршин/ ТАСС

Начальник Управления президента по госполитике в ОПК подчеркнул, что стратегическую для страны тему курирует лично помощник президента, Герой России Алексей Дюмин, прекрасно понимающий, глубоко погруженный в проблематику и нужды ВС РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Государственная программа вооружения (ГПВ) на перспективный период, работа над которой активно ведется, приведет к появлению совершенно нового качества Вооруженных сил России, других воинских подразделений в специальных службах и ведомствах. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.

"Президент поставил задачу - сформировать новую программу долгосрочного планирования по всему комплексу систем и образцов вооружений, включая перспективные, конечно, максимально будет учтен опыт и специальной военной операции, и различных современных региональных конфликтов. Наш верховный главнокомандующий обратил внимание на то, насколько важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, включая применение цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта. Глава государства акцентировал, что в государственной программе вооружения не просто должны быть в достаточном объеме и номенклатуре вооружения и техника для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей. Конкретные показатели - закрытая информация. Однако можно сказать абсолютно точно: новая ГПВ приведет к появлению совершенно нового качества Вооруженных сил России, войск и других воинских подразделений в специальных службах и ведомствах", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что стратегическую для страны тему в целом курирует лично помощник президента, Герой России Алексей Дюмин, прекрасно понимающий, что нужно ВС РФ и глубоко погруженный в проблематику предприятий ОПК.

Евтухов добавил, что этот документ также приведет к совершенно иному уровню взаимодействия ВС РФ с разработчиками и изготовителями вооружения, военной и специальной техники. "В том числе, включая широкую интеграцию процессов от рабочего стола разработчика до бойца, непосредственно применяющего конкретный образец вооружения и военной и специальной техники на поле боя", - уточнил начальник Управления президента по госполитике в ОПК.

Он также отметил, что все перечисленное необходимо увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса. "Срок реализации будущей государственной программы вооружения - это новый программный период с 2027 по 2036 год. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны", - подчеркнул Евтухов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

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