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ТАСС

Евтухов: объемы поставок БПЛА в ВС России выросли в десятки раз

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Работа расчета БПЛА Суперкам группировки войск Север на Курском направлении СВО
Работа расчета БПЛА Суперкам группировки войск Север на Курском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России выросли в 2024 году по отношению к 2022 году, потребность ВС РФ для выполнения задач СВО полностью обеспечена. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил начальник Управления президента по госполитике в ОПК Виктор Евтухов.

"По объективным причинам информация по данному вопросу носит закрытый характер. Могу сказать только, что закупка беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия носит системный характер и полностью обеспечивает потребность наших вооруженных сил для выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции. При этом могу констатировать, что объемы поставок за 2024 год по отношению к 2022 году по беспилотным летательным аппаратам увеличились в десятки раз, а средств разведки, связи и радиоэлектронной борьбы - в разы", - ответил собеседник агентства на вопрос о закупке БПЛА по линии гособоронзаказа. 

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