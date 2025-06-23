Восточные подсказки: какими могут быть сценарии морского конфликта США и Ирана

Американские ВМС наращивают боевые возможности в Ближневосточном регионе и что им может противопоставить Тегеран

США направляют в Ближневосточный регион авианосцы и другие корабли. Пока неизвестно, вступит ли американский флот в конфликт Израиля с Ираном, однако исключать этого нельзя. Какими морскими силами располагают американцы в регионе, какими боевыми возможностями они обладают и что им может противопоставить Исламская Республика — в материале «Известий».

Какими силами располагают США в Ближневосточном регионе

С 1996 года за операции в зоне Персидского залива, Красного и Аравийского морей отвечает 5-й оперативный флот США. Его штаб-квартирой и основным пунктом базирования является база Манама, расположенная на острове Бахрейн. Это именно оперативный флот, то есть он имеет постоянные штабные и тыловые структуры. Корабельный состав же является переменной составляющей. В Бахрейне базируется несколько кораблей и вспомогательных судов, в том числе тральщики и корабль прибрежной зоны «Канберра». После начала боевых действий США вывели с мест постоянного базирования свои силы в Персидском заливе. И развернули в регионе дополнительные силы.

В частности, авианосное ударное соединение с авианосцем «Честер Нимитц» 16 июня прошло Малаккский пролив и направилось в северную часть Аравийского моря, куда ориентировочно прибудет 22 июня. В его состав помимо авианосца входят еще эсминцы «Куртис Вилбур», «Гридли», «Вейн Мейэр» и «Лена Сатклифф Хигби». В этом море уже оперирует группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» и кораблями, его поддерживающими, — крейсером «Принстон», эсминцами «Стеретт» и «Вильям П. Лоуренс». В Красном море оперируют два эсминца — «Форрест Шерман» и «Тракстан». На базе в Диего-Гарсия находится эсминец «Ральф Джонстон».

Американский авианосец «Честер Нимитц» в Индийском океане Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Боевых групп с десантными кораблями в районе Индийского океана не наблюдается. Ничего не известно о наличии атомных подводных лодок США, но можно не сомневаться, что они на всех парах идут в назначенные им районы патрулирования.

В Средиземном море отмечены следующие эсминцы в водах между Израилем и остров Крит (на нем находится пункт базирования Суда): «Салливанс», «Арли Берк» и «Томас Хаднер». Они участвуют в отражении иранских налетов и пополняют свои запасы на Суде. В этот район экстренно развернуты еще два эсминца: «Оскар Остин» после завершения шестимесячной боевой службы имел намерение направиться домой на базу Рота в Испании, но отдых и ремонт были отменены, корабль пошел обратно. Покинув места учения «Балтопс-2025», в Средиземное море идет эсминец «Пол Игнатиус». Таким образом на сегодняшнее время в Восточном Средиземноморье (в районе от Кипра до Порт-Саида) находятся уже пять эсминцев 6-го флота ВМС США.

Американский эсминец «Пол Игнатиус» на учениях «Балтопс-2025» Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Еще одна авианосная группа во главе с авианосцем «Джеральд Форд» покинет на следующей неделе свой пункт базирования в Норфолке и прибудет к берегам Израиля не раньше 10 июля.

То есть всё, что можно было собрать из корабельных сил в регионы Восточного Средиземноморья или Аравийского моря, уже собрано и готово к ведению боевых действий.

В состав ВМС США в настоящее время входят эсминцы только типа «Арли Берк» нескольких серий. Основным вооружением этих кораблей является вертикальная пусковая установка для зенитных ракет разных типов, крылатых и противолодочных ракет. В зависимости от серии эсминец может нести на борту 90 или 96 ракет в различных комбинациях. Вкупе с радарной системой управления огнем «Иджис» такой корабль способен эффективно вести противовоздушную оборону от разного типа ракет.

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E на палубе авианосца «Джеральд Форд» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mc2 Jennifer Newsome/U.S. Navy

На борту авианосцев находится авиационное крыло, включающее в себя четыре эскадрильи самолетов F/A-18E или F «Супер Хорнет» общим числом 48 единиц. Также размещаются четыре самолета радиоэлектронной борьбы EF-18G «Гроулер», четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 «Хокай», пара транспортных самолетов и несколько вертолетов SH-60 «СиХок» в различных модификациях. Такая авиагруппа может самостоятельно вести боевые действия высокой интенсивности. Соответственно на борту «Честера Нимитца» и «Карла Винсона» находятся 96 боевых самолетов. «Джеральд Форд» относится к новому поколению американских авианосцев, на нем уже базируется эскадрилья самолетов F-35C.

При этом в Индийском океане находится ключевая база США в данном регионе Диего-Гарсия, на ней имеется аэродром и склады хранения оружия и боеприпасов. Соответственно, достаточно быстро авианосные группы могут пополнить свои запасы как горючего, так и авиационного вооружения.

ВМС Ирана

ВМС Исламской Республики состоят из двух компонентов. Один — это ВМС армии, а другой компонент — это военно-морские силы КСИР. Оба компонента представлены в основном малыми боевыми кораблями и катерами. Сильной стороной ВМC КСИР является наличие большого количества ударных катеров различных видов и размеров (несколько сотен) и разнообразных береговых ракетных комплексов с противокорабельными ракетами. При этом сами такие боевые средства укрыты в подземных городах, не так давно показанных по иранскому телевидению, что резко увеличивает их выживаемость. Помимо этого, в ВМС КСИР имеются четыре ракетных корвета катамаранного типа «Шахид Сулеймани» (может нести на борту шесть крылатых ракет с дальностью стрельбы до 700 км и другое ракетное оружие). Хотя скорость этих кораблей неизвестна, благодаря своей конструкции они могут двигаться достаточно быстро, например, российский ракетный корвет-катамаран типа «Бора» проекта 1239 может выжимать скорость в 55 узлов, то есть около 100 км/ч. ВМС КСИР имеют и другие ракетные катера, а также несколько кораблей поддержки, оборудованных на базе крупных торговых судов типа танкера или контейнеровоза. Такие суда поддержки могут нести на борту широкий спектр беспилотников, боевых катеров и разнообразных ракет.

Иранская подводная лодка «Фатех» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Iranian Army Office

ВМС армии Ирана располагают тремя подводными лодками проекта 877, построенными в России в первой половине 1990-х годов. Также в подводный флот входят подлодка «Фатех» и около 16 малых подлодок. Надводные силы армии Ирана представлены фрегатами и ракетными эсминцами типов «Алванд» и «Мадж».

На вооружении Ирана имеется большое количество пусковых установок ПКР типов С-701, С-704, С-802 и других с дальностью действия до 700 км. Также Иран может применить и противокорабельные баллистические ракеты.

Возможные сценарии военных действий

Пока наиболее вероятным представляется единственный сценарий участия США в ирано-израильском конфликте, а именно использование стратегических бомбардировщиков B-2A «Спирит» в роли носителя GBU-57. Это самая мощная в мире неядерная бомба массой более 13 т, специально созданная для поражения заглубленных целей (командные пункты или подземные заводы) на территории противника. Бомба способна пробить землю, бетон или камень на глубину до 100 м и потом произвести взрыв. Ряд иранских заводов ядерной программы находится в таких заглубленных локациях. Имеющееся оружие ВВС Израиля не способно повредить такие объекты.

В таком случае самолеты с авианосцев будут использованы для создания коридоров ввода-вывода «Спиритов» на территории Ирана, равно как для поражения системы ПВО, создания радиоэлектронных помех или для борьбы с оставшимися истребителями Ирана. Исламская Республика располагает партией поставленных еще во времена шаха американских истребителей F-14 «Томкэт», а также недавно полученным из России неизвестным количеством хорошо зарекомендовавших в специальной военной операции истребителей Су-35С. Самых безумно дорогих (больше $2 млрд стоимости) B-2A в составе ВВС США имеется 20 штук.

Американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2A «Спирит» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Использование же авианосных авиагрупп для ударов по территории Ирана пока не представляется столь важным. ВВС Израиля, располагая шестью сотнями самолетов и вертолетов, пока явно держат небо над Ираном в своих руках и в дополнительной помощи не нуждаются. При этом ВВС Израиля ударов по ВМС Ирана не наносили, они явно не находятся в приоритете.

Можно представить такой сценарий боевых действий: если США начнут участвовать в конфликте, в зависимости от того, насколько близко их корабли подойдут к иранским водам, Иран попробует использовать имеющиеся у него подлодки, способные оперировать в Аравийском море, скоростные ракетные катера-катамараны, а также широкий спектр имеющихся у него противокорабельных и баллистических ракет. Подводники, скорее всего, геройски погибнут. ВМС США хорошо знают возможности субмарин проекта 877 (они были на вооружении ВМС Польши и Румынии) и очень хорошо умеют вести противолодочную борьбу. А вот если иранцы сумеют скрытно развернуть пусковые установки и сформировать залп под сотню противокорабельных ракет, то ПВО авианосца может и не устоять. При этом свои эсминцы или фрегаты, а равно как и корабли поддержки из состава ВМС КСИР Иран использовать не будет. Риск потери таких штучных кораблей для него очень велик.

Иранская малая подводная лодка и малый боевой корабль КСИР Источник изображения: Фото: TASS/Abaca Press

Конечно, есть угроза перекрытия силами ВМС КСИР Ормузского пролива, и они явно к этому готовились все последние годы, строя флот разнообразных катеров и пусковых установок противокорабельных ракет. Через пролив страны Персидского залива вывозят существенный объем нефти и СПГ, причем большая часть поставок идет в страны Азии (82%) и остальное в Европу. Каждый четвертый кубометр СПГ идет в Китай. Такая блокада, несомненно, спровоцирует уже полномасштабные боевые действия другого характера.

Дмитрий Болтенков