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ТАСС

Небензя: РФ передала Украине лучшее предложение по миру и советует его принять

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что документ основан на принципах, заявленных президентом России в июне 2024 года

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию и призывает Киев не упускать шанс. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу стран Запада.

"В ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле мы передали наш проект меморандума о мирном регулировании. Он состоит из двух частей и включает в себя условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня", - сообщил дипломат.

Небензя подчеркнул, что документ основан на принципах, заявленных президентом России в июне 2024 года. "Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять", - заявил он. 

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