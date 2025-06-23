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ТАСС

Госдеп: решения по России и Украине будет принимать в США только Трамп

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© Kevin Dietsch/ Getty Images
© Kevin Dietsch/ Getty Images.
Источник изображения: © Kevin Dietsch/ Getty Images

Вашингтон внимательно наблюдает за переговорами между Москвой и Киевом и не выключается из процесса, отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Решения по конфликту между Россией и Украиной будет принимать в США только президент Дональд Трамп, при этом Вашингтон считает, что конфликт можно преодолеть лишь путем договоренностей. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Только президент [Трамп] может принять решение о том, как действовать дальше [в отношении конфликта между РФ и Украиной]", - сказала представитель Госдепа.

По ее словам, США внимательно наблюдают за переговорами между Москвой и Киевом и сами не выключаются из процесса. Брюс подчеркнула, что "единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, - это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению".

Отвечая на вопрос, почему президент США не вводит новые санкции против России, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Брюс заявила: "Дональд Трамп, вероятно, знает немного больше о характере ситуации, чем вы или я". Представитель Госдепа отметила, что любой переговорный процесс проходит очень сложно и не вся информация о ходе переговоров доводится до прессы. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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